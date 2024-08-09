Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга»

Особенности современного ландшафта российского рынка информационных технологий на фоне массового исхода иностранных производителей оборудования и ПО заставляют отечественных игроков прибегать к различного рода новшествам, находить нетривиальные способы решения насущных задач. В большей степени это актуально для таких технологически емких проектов, как работа с «тяжелой» 3D-графикой на современных предприятиях. В условиях, когда нужно не только устоять под напором современных вызовов, но и доказать свои лидерские позиции, российские компании используют самые современные подходы.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга» столкнулась с задачей обеспечения производительной работы ресурсоемкого программного продукта для BIM-проектирования. Для ее реализации было необходимо найти, адаптировать и внедрить отечественное VDI-решение, способное обеспечить высокий уровень комфорта работы с конструкторским ПО и не уступающее по производительности ведущим мировым аналогам. Таким решением стало Termidesk VDI от российского производителя «Увеон — облачные технологии», входящего в «Группу Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Совместно с другими российскими разработчиками была предложена комплексная интеграция с протоколом доставки Loudplay и платформой виртуализации zVirt производства Orion soft. В рамках проекта в ОЭЗ «Алабуга» было внедрено более 3000 рабочих мест VDI от Termidesk, около 1000 из которых специализированы под работу с 3D-графикой. Все составляющие программного решения являются российскими разработками, входят в «Реестр российского ПО» Минцифры России и имеют локальную техническую поддержку.

Объединение технологий VDI и vGPU помогает решить задачу виртуализации 3D-графики: разделения графических ресурсов между несколькими виртуальными машинами или пользователями. Современные технологии дают возможность использовать один физический графический процессор для нескольких задач, снижая затраты на оборудование и обеспечивая масштабируемость в целом. Виртуализация 3D-графики позволяет предоставлять мощные графические ресурсы удаленно, обеспечивая выполнение сложных проектировочных задач даже на малопроизводительных рабочих станциях. Termidesk VDI облегчает реализацию проектов виртуализации графических ресурсов (vGPU) за счет централизованного управления ими, упрощает настройку, обновление и поддержку ПО.

«В рамках реализации проекта по построению ЦОД мы развернули несколько тысяч рабочих мест VDI, несмотря на то что пуско-наладочные работы ведутся по сей день мы все же считаем, внедрение оказалось успешным благодаря активной поддержке со стороны российских разработчиков ПО и системного интегратора. Мы на собственном опыте убедились, что альтернатива ушедшим с нашего рынка крупным производителям ПО работает и в крупных проектах», — сказал Артем Кузнецов, старший архитектор ИТ-инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга».

«Для нас значимым фактом стал выбор продукта Termidesk для решения ежедневных корпоративных задач в ОЭЗ «Алабуга». Мы не останавливаемся в развитии собственного решения по доставке пользователям виртуальных рабочих столов и приложений, постоянно совершенствуемся как в плане нового функционала, так и в плане производительности в целом. Виртуализация серверных графических ресурсов и доставка их пользователям – технологически емкая задача, однозначно востребованная на нашем рынке. Мы готовы помогать нашим клиентам решать ее оптимальным способом», — отметил Денис Мухин, директор по развитию бизнеса «Увеон — облачные технологии».