Новости ПК6: завершена разработка первых редакций двух национальных стандартов и начато их публичное обсуждение

ПК6, технический подкомитет по стандартизации «Жизненный цикл электронного документооборота», завершил работы над первыми редакциями национальных стандартов ИСО 24143:2022 «Информация и документация. Стратегическое управление информацией. Концепция и принципы» и ИСО 13008:2022 «Процессы конверсии и миграции электронных документов». Указанные работы ПК6 проводит в рамках программы национальной стандартизации России на 2024 г. по ТК 459 «Информационная поддержка жизненного цикла изделий». Об этом CNews сообщили представители ООО «Электронные офисные системы (Софт)».

Стандарт ИСО 24143:2022 «Информация и документация. Стратегическое управление информацией. Концепция и принципы» определяет понятия и принципы стратегического управления информационными активами организации. Он может использоваться любыми организациями, независимо от их размера, организационно-правовой формы и сферы деятельности. Цель данного стандарта – способствовать эффективному и безопасному использованию информационных активов в долговременной перспективе, а также прозрачности, подотчетности, защите персональных данных, безопасности, интероперабельности и обмену информацией внутри организаций и между ними.

В стандарте ИСО 13008:2022 «Процессы конверсии и миграции электронных документов» рассматриваются вопросы планирования, требования и процедуры для проведения конверсии и/или миграции электронных документов с целью сохранения аутентичности, надежности, целостности и возможности использования этих документов в качестве свидетельств деловых функций. В нем даются рекомендации по проведению конверсии документов из одного формата в другой и миграции документов из одной аппаратной и/или программной конфигурации в другую. Применение этого стандарта будет способствовать обеспечению долговременной сохранности и пригодности к использованию ценных информационных и документационных ресурсов в государственном и коммерческом секторах, а также сохранению юридической и доказательной силы документов после конверсии/миграции. Данный стандарт представляет собой актуализацию национального стандарта ГОСТ Р ИСО 13008-2015 «Информация и документация. Процессы конверсии и миграции электронных документов» на основе более новой редакции международного стандарта ISO 13008.

Напомним, что ПК6 «Жизненный цикл электронного документооборота» комитета Российской Федерации по стандартизации ТК 459 «Информационная поддержка жизненного цикла изделий» был создан в 2008 году на базе ООО «Электронные Офисные Системы (проектирование и внедрение)». Подкомитет осуществляет разработку требований к электронным документам и информационным системам, обеспечивающим их обработку на всех этапах жизненного цикла электронного документооборота.

По разработанным ПК6 текстам проектов стандартов ИСО 13008:2022 и ИСО 24143:2022 начат этап публичного обсуждения, который продлится до 5 октября 2024 г. Тексты проектов и пояснительных записок к ним размещены в специальном разделе сайта ЭОС. Также их можно получить, написав для ООО «ЭОС Тех» на электронную почту.

Прием отзывов согласно определенной формы по проектам осуществляется по тем же каналам. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020, все замечания и предложения должны быть изложены корректно и обосновано. Рекомендуется приводить в тексте отзыва предложения по редакции отдельных пунктов, подпунктов, абзацев, таблиц, приложений, графических материалов.