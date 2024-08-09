Крупнейший FMCG-оператор на рынке Кыргызстана ОсОО «Умай Групп» продолжил тиражирование системы Axelot TMS в своих подразделениях

Внедрение Axelot TMS на базе выполненного пилотного проекта позволило «Умай Групп» автоматизировать процессы управления перевозками между торговыми точками, доставками товаров из распределительных центров, а также реализовать контроль действий водителей в процессе исполнения рейсов. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

ОсОО «Умай Групп» ведет свою историю с 2002 г. и в настоящее время является крупнейшим FMCG-оператором на рынке Кыргызстана. Сегодня «Умай Групп» управляет четырьмя розничными сетями - Globus, «Народный», «Достор» и SPAR, это более 130-и разно-форматных магазинов, работающих в столице и регионах страны.

Ключевой логистической задачей для лидера Кыргызского ритейла является регулярность и своевременность поставок. Решать эту задачу «Умай Групп» помогают свои собственные склады и автопарк, управление которыми полностью автоматизировано. Для комплексной автоматизации логистики компания использует специализированные системы, созданные ведущим российским ИТ-разработчиком Axelot: Axelot WMS – для управления складом, Axelot TMS – для управления транспортной логистикой.

Пилотный проект по внедрению Axelot TMS в 2022 г. позволил добиться повышения скорости планирования рейсов и эффективности использования собственного автопарка. Весь хозяйственный, транспортный и ремонтный учет ведется в TMS, точность и актуальность данных о фактических расходах на содержание автопарка заметно выросли.

Руководящий состав ОсОО «Умай Групп» высоко оценили результаты модернизации транспортной логистики посредством Axelot TMS и приняли решение тиражировать систему управления перевозками в своих подразделениях. Реализацию проекта вновь доверили специалистам Axelot. Проектной команде предстояло провести автоматизацию процессов управления перевозками между магазинами и доставкой товаров из распределительных центров. Кроме того, требовалось реализовать контроль действий водителей в процессе исполнения рейсов.

Основные направления грузоперевозок филиала – доставка от поставщика в распределительные центры, магазины, а также перемещения между складами, включая склады перегруппировки. В день количество заявок на перевозку доходит до 400, для перевозок используется собственный автотранспорт компании в количестве более 50 единиц.

Для тиражирования TMS была адаптирована схема интеграционных потоков, настроен макет, выполнена интеграция при помощи решения Datareon, реализован дополнительный функционал, который дал заказчику возможность регулировать формирование периодических рейсов и правила посещения адресов, а также проведено обучение персонала. Заложенные в рамках первого совместного проекта по внедрению Axelot TMS архитектурные, технологические и функциональные решения обеспечили успешный запуск системы в тестовую и опытно-промышленную эксплуатацию и в филиале в Бишкеке.

В результате выполненных работ полностью автоматизированы процессы перемещения товаров по традиционным маршрутам, включая доставку с РЦ до собственных торговых точек. Формирование заявок выполняется при помощи интеграции с корпоративной информационной системой. При оформлении заявки вручную оператор может самостоятельно ввести все необходимые данные в систему. Автоматический же процесс начинается в ERP с составления заявки на доставку, продолжается в WMS в виде заявки на формирование груза, и, в конечном итоге, передается в TMS как заявка на перевозку.

Маршрутизация заявок выполняется на основании функционала периодических рейсов автоматически. Предусмотрен механизм автоматического добавления точек по маршруту, которые не учитываются в корпоративной информационной системе (КИС). На основании сформированных рейсов выполняется передача данных в WMS для отражения данных по комплектации товара для конкретных ТС. На основании факта отгрузки со стороны WMS производится актуализация грузов по каждому заказу и автоматическое прохождение точки погрузки товара.

В КИС заказчика существуют точки доставки, которые отражаются в системе как один магазин, но фактически это могут быть 10 отдельных площадок. Соответственно, при формировании маршрутов периодических рейсов ранее указывалась только одна точка доставки, хотя водителю приходилось посещать несколько. Заезды к остальным торговым точкам никак не отражались в КИС.

Функционал Axelot TMS позволил связать «Правила посещения адресов» с «Расписанием периодических рейсов» и, за счет этого, получить более тонкую настройку формирования периодических рейсов – маршрут для водителей теперь строится с учетом фактического заезда ко всем магазинам. А заказчик видит прозрачную картину исполнения рейсов в реальном времени и может отслеживать работу водителей.

Спутниковый мониторинг предоставляет возможность отслеживать все передвижения транспортных средств. В мобильном приложении водители устанавливают отметки о выполнении задачи перевозки в разрезе грузовых мест, высылают фотографии в случае возникновения проблем и отклонений в точке маршрута, фиксируют прием и передачу документов и отмечают задержки в пути. Кроме того, с помощью функционала по возврату документов водителям доступна информация о том, какие бумаги они должны сдать и в какие сроки – напоминание осуществляется прямо в мобильном приложении. Данные по фактически выполненным рейсам передаются в КИС.

В Axelot TMS еще в рамках пилотного проекта была реализована возможность расчета плановой сдельной заработной платы водителей, на основе которой в системе рассчитывается и фактическая заработная плата, а также выполнена настройка тарификации по каждому рейсу. В тарифные показатели, которые влияют на размер оплаты, в рамках тиражирования был также добавлен идентификатор с фиксированной стоимостью каждого адреса получения. Путевой лист и расчет расхода топлива по количеству и стоимости формируется в Axelot TMS по каждому рейсу автоматически.

Работы по подготовке и запуску Axelot TMS в промышленную эксплуатацию были разбиты на блоки по функциональным областям – управление перевозками и управление собственным парком. За каждый блок отвечала отдельная команда.

Заказчик смог своими силами подключить сотрудников транспортного подразделения к решению задач в блоке автоматизации управления собственным парком. Это стало возможным во многом благодаря вовлеченности проектной команды «Умай Групп» в процесс внедрения TMS в ходе пилотного проекта. Сотрудники уже хорошо были знакомы с особенностями этапа подготовки к запуску, поэтому легко влились в работу. Кроме того, помог и опыт эксплуатации Axelot TMS, который компания накопила с момента завершения пилотного проекта в 2022 году.

Тиражирование Axelot TMS в подразделениях ОсОО «Умай Групп» позволило компании добиться комплексной автоматизации сетей магазинов компании, оптимизировать процессы управления перевозками: между магазинами, складами, организовывать доставку товаров из распределительных центров в точки продаж в автоматическом режиме. Модернизация транспортной логистики обеспечила сокращение временных, финансовых и кадровых ресурсов и открыла новые возможности развития и роста компании во всех регионах Кыргызстана.