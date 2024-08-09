«ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности электронного архива «Этлас»

Компания «ГОСТ.Лаб» подключила дополнительные возможности системы электронного архива «Этлас» версии 7.0, получив доступ к новой функциональности.

«ГОСТ.Лаб» — это лаборатория восстановления данных. Компания имеет представительства в 80 регионах России, ведет активную деятельность и периодически расширяет список предоставляемых услуг. Работа ведется как с простыми дисками и флешками, так и с носителями, которые являются доказательствами в рамках судебных разбирательств. Проводятся экспертизы разного уровня сложности.

Компания работает с большим объемом документации, что требует принятия мер по оптимизации выполняемых процессов и автоматизации их осуществления. Для достижения поставленных задач в ноябре 2023 г. компания «ГОСТ.Лаб» внедрила систему электронного архива «Этлас». Использование системы позволило компании значительно ускорить работу с документацией. В рамках дальнейшей оптимизации и перехода на электронный документооборот было принято решение о расширении существующих возможностей и подключение дополнительного функционала. Процедура была выполнена в марте 2024 г.

Электронный архив «Этлас» предоставляет клиентам доступ ко всем основным возможностям, необходимым для работы с электронной документацией. Он позволяет: хранить документы в электронном виде, освободив площади, которые занимал бумажный архив; работать с файлами практически всех форматов; хранить электронные версии и сканы бумажных документов с указанием мест хранения оригиналов; быстро находить необходимую информацию; получать доступ к архиву из любого места мира; использовать как обычную ЭЦП, так и квалифицированную электронную подпись; создавать картотеки объектов любого вида; разграничить доступ и обеспечить защиту информации.

Расширение стандартной функциональности позволило компании «ГОСТ.Лаб» получить доступ к дополнительным возможностям. В частности, был установлен модуль «Сжатие передаваемых данных». Он позволил значительно ускорить процесс передачи информации, снизив риск возникновения задержек и позволив продолжать работу при низкой скорости интернета. Модуль сокращает трафик между клиентом и сервисом системы. В результате ускоряется получение информации даже на медленных каналах передачи данных.

Дополнительно произведена настройка модуля «Контрагенты». Он выполняет функцию CRM-системы и позволяет: проводить работу с базой контрагентов, а также осуществлять хранение их атрибутов; отслеживать историю взаимодействий, которые осуществлялись с партнерами и иными лицами; устанавливать связи между документами и определенным контрагентом, что позволяет быстро находить информацию, связанную с конкретным лицом.

В два раза был расширен перечень сотрудников, которые получили доступ к работе в системе.

Компания «ГОСТ.Лаб» ожидает, что расширение функциональности даст положительный эффект, как и переход на использование архива, выполненный ранее. Планируется, что возрастет скорость работы, сократится время на обмен данными с контрагентами и подразделениями компании. В результате возрастет общая эффективность работы. Появление возможности отслеживать связи между лицом и документацией позволит не тратить время на поиск информации, что также положительно скажется на эффективности функционирования компании.