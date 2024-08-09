«Авито»: продажи устройств и датчиков для умного дома выросли на 17%

Аналитики «Авито» изучили продажи элементов умного дома в I полугодии 2024 г. и сравнили их с данными I полугодия 2023 г. Оказалось, что такие устройства в целом стали покупать чаще, а наибольшим спросом пользуются роботы-пылесосы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Продажи устройств для умного дома за год выросли на 17%, причем в ресейле их покупали чаще на 10%, а новые — на 23%. В топе по доле продаж — роботы-пылесосы (46%), умные колонки (36%) и системы умного дома (9%). Значительнее всего выросли продажи умных колонок — на 47%. Цены на различные датчики для умного дома за год снизились на 13%.

В I полугодии 2024 г. по сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи устройств для умного дома на «Авито» выросли на 17%. Причем продажи устройств «с рук» в этой категории выросли на 10%, а новых — на 23%.

Самые популярные представители умного дома — роботы-пылесосы. Именно на них пришлось почти половина (46%) от всех продаж. Современные модели помогают делать не только сухую, но и влажную уборку, а у некоторых из них даже есть функция самоочистки. За год продажи роботов-пылесосов выросли на 7%. Средняя цена в I полугодии 2024 г. составила 5,5 тыс. руб. в ресейле и 21,6 тыс. руб. в новом состоянии.

На втором месте — умные колонки. На них пришлось 36% продаж в категории. Сегодня умные колонки могут не только управлять музыкой но и зачитывать прогноз погоды, новости и ответы на запросы в интернете. Также с их помощью можно управлять всем умным домом — включать пылесос, кипятить чайник, регулировать интенсивность света, открывать и закрывать шторы и многое другое. Продажи умных колонок за год выросли на 47%. В среднем такое устройство сейчас стоит девять тыс. руб. при покупке «с рук» и 11 тыс. руб. за новое.

Третье место по доле продаж занимает сама система умного дома (9%). Обычно она представляет собой комплект различных устройств и датчиков — например, умные розетки, лампы, электропривод для штор и электронный замок, а также датчики температуры, света, движения, дыма, протечки и прочие. Продажи таких систем выросли на 2% год к году. В среднем они стоят 3,7 тыс. руб. в ресейле и 6,5 тыс. руб. в новом состоянии.

Затем следуют умные лампы — на них приходится 8% продаж. Их можно настраивать по времени работы, по интенсивности и температуре освещения, а также по цвету. Средняя цена одной лампочки — 2,9 тыс. руб. в ресейле и 3,6 тыс. руб за новую.

Завершают топ-5 просто различные отдельные датчики с долей в 1%. Их продажи за год выросли на 4%. Они могу стоить по-разному в зависимости от типа. Так, умный датчик дыма можно купить за 299 руб, а датчик протечки — за 389 руб. А вот датчик качества воздуха, может стоить четыре тыс. руб. и дороже. За последний год цены на все датчики в среднем снизились на 13%.