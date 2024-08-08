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X-Com построила систему видеонаблюдения в новом офисе компании Ustay

Системный интегратор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, построил систему охранного видеонаблюдения в новом российском офисе турецкой строительной компании Ustay, расположенном в Люберецком районе Московской области. Решение обеспечило круглосуточную видеофиксацию событий, производящих внутри офиса и на прилегающих территориях. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Подрядчик проекта был определен на основании открытого тендера, участниками которого стали крупнейшие российские проектировщики и интеграторы технических систем безопасности. Наряду с финансовыми условиями проекта, конкурсная комиссия уделила особое внимание оценке опыта кандидатов по внедрению систем видеонаблюдения в офисных и бизнес-центрах, наличия у них лицензии на выполнение работ на объектах капитального строительства, а также готовность обеспечить сервисное обслуживание созданного решения. X-Com, предложившая наиболее финансово- и квалификационно-обоснованные условия реализации проекта, большинством голосов членов конкурсной комиссии была признана победителем.

Решение построено на базе уличных IP-видеокамер Dahua DH-IPC-HFW2841TP-ZAS, обеспечивающих высокое качество изображения благодаря использованию технологий Starlight и WDR. Starlight позволяет передавать цветное изображение при низких уровнях освещенности, что особенно актуально для уличного видеонаблюдения. WDR позволяет получать четкое и информативное изображение даже при сильной контрастности. Камеры объединены 18-портовыми гигабитными коммутаторами TP-LINK TL-SG1218MP и подключены к видеорегистраторам TRASSIR MiniNVR 3216R AF. Решение смонтировано в настенном коммутационном шкафу. Для обеспечения стабильного электроснабжения системы в ее состав включены источники бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1500 Euro.

«В системе видеонаблюдения для компании Ustay нам удалось достичь оптимального баланса стоимости, функциональных возможностей и надежности созданного решения, — сказал Вячеслав Логушев, директор департамента ИТ-сервиса и аутсорсинга группы компаний X-Com. – Выбранная для нее элементная база обеспечит гибкое управление, масштабируемость и, как следствие, длительный возврат инвестиций. А универсальный интерфейс TRASIR OS (Linux) с возможностью полного восстановления системы до заводских настроек, позволит быстро вернуть ее работоспособность в случае серьезных сбоев или нештатных ситуаций».

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