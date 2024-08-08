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В Альпина Парке появился мобильный интернет

«МегаФон» запустил возможность передачи данных в знаменитом месте отдыха. Теперь гости семейного парка в Северной Осетии могут полноценно пользоваться своими гаджетами: без задержек выходить в Сеть, делиться фотографиями и видео с отдыха, загружать файлы на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Альпина Парк — комплекс для отдыха детей и взрослых в живописном месте села Кобан в Пригородном районе республики. Гости здесь любуются природой со смотровой площадки, расположенной на высоте птичьего полета, плавают в бассейнах и сплавляются по горной реке Гизельдон.

Новые объекты телеком-инфраструктуры, установленные рядом с базой отдыха, обеспечивают высокую емкость и проникающую способность сигнала, что позволяет пользоваться всеми цифровыми сервисами на большой скорости даже в часы пиковой нагрузки.

Как показывает обезличенная аналитика «МегаФона», в 2024 г. чаще других парк посещали путешественники из Москвы, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Краснодарского края.

«Появление такого семейного парка в регионе повышает интерес к республике не только у туристов всей страны, но и у местных жителей. Залог комфортного отдыха — надежная связь и возможность быстрого выхода в Сеть. Мы ежемесячно будем отслеживаем нагрузку в этой востребованной локации, чтобы, при необходимости, увеличивать скорость интернета», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

За первые два месяца лета 2024 г. абоненты на этой турбазе уже потратили около 700 ГБ трафика. Этого объема данных достаточно, чтобы загрузить более 700 тыс. фотографий в социальные сети.

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