Предприятие «Портэнерго» внедряет ServiceVizor для повышения эффективности работы персонала

Специалисты компании «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») выполнили проект по внедрению системы информационного сопровождения ремонтных и сборочных работ ServiceVizor предприятии «Портэнерго». Об этом CNews сообщили представители АО «Моделирование и цифровые двойники».

Сегодня портовые предприятия ежедневно перекачивают тысячи тонн пожароопасных грузов. Поэтому они предъявляют высокие требования к обеспечению безопасности, а также к организации быстрого и бесперебойного процесса перевалки жидких веществ. Для этого они используют цифровые решения, позволяющие учитывать прослеживаемость продукции и повысить общую оперативность их производственной деятельности. Среди таких предприятий – «Портэнерго». Это современный морской терминал, который занимается перевалкой сжиженных углеводородных газов (СУГ) и светлых нефтепродуктов с железнодорожного на морской транспорт в морском порту Усть-Луга и единственный терминал на территории России для перевалки СУГ в охлажденном виде.

В производственный комплекс «Портэнерго» входят десятки высокопроизводительных компрессорных и насосных агрегатов, современные системы перевалки, холодильные установки и трубопроводный комплекс. Предприятию крайне важно поддерживать надежность этого оборудования, а также сокращать количество простоев и неплановых ремонтов. Для того, чтобы это обеспечить, руководству необходимо было решить ряд задач.

Первая проблема заключалась в небольшом штате квалифицированных специалистов, которые могут быстро и качественно выполнять ремонт оборудования. Если они по каким-либо причинам отсутствовали на рабочем месте в нужный момент, на производстве образовывался простой. Кроме того, зачастую новые сотрудники не знали, как правильно ремонтировать то или иное оборудование. Опытные специалисты были вынуждены тратить время их обучение.

Еще одна проблема состояла в том, что ремонтная документация была разрознена – она либо находилась в бумажном виде, либо отсутствовала. В результате ремонтные работы выполнялись за счет знаний экспертов, которые давно работают на предприятии. Эти факторы влияли на качество работ, поскольку сотрудники не всегда могли правильно использовать имеющуюся информацию. Кроме того, разные эксперты использовали разные методы ремонта оборудования. Хотя в каждом случае ремонт был выполнен качественно, требовалось стандартизировать процесс.

Для решения этих вопросов предприятию требовалось цифровое решение, которое могло бы повысить эффективность работы персонала и позволило бы большему количеству людей на производстве выполнять сложные ремонтные работы. Кроме того, они хотели оцифровать информацию по ремонтам и создать централизованную электронную базу знаний, в которой ее можно было хранить. Для этого было выбрано отечественное решение ServiceVizor, разработанное компанией «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»).

ServiceVizor – это система информационного сопровождения ремонтных и сборочных работ. Она позволяет оцифровать весь ремонтный процесс и обеспечить сопровождение работ с пошаговыми наглядными инструкциями, включая анимированные 3D-модели и документацию с эксплуатационной информацией. Система также дает возможность зафиксировать дефекты и контрольные параметры для того, чтобы можно было оценить, правильно ли выполнен ремонт.

Совместная работа с «Портэнерго» началась с предпроектного обследования. Данные, предоставленные со стороны «Портэнерго», включали пошаговое описание процесса ремонта, используемые инструменты, затраты времени и исполнителей. Они позволили разработать 3D-модель и технологическую карту, а также определить основные особенности процесса выполнения ремонтных работ на предприятии. Этот результат лег в основу адаптации системы.

Для создания 3D-моделей был выбран собственный метод фотограмметрии, разработанный специалистами АО «МЦД». Он позволил в короткие сроки сформировать 3D-модель с помощью съемки фото и видеоизображений оборудования на камеру мобильного устройства. Впоследствии этот подход неоднократно использовался – по мере ремонта оборудования последовательно проводилась его съемка и оцифровка. Анимированные 3D-модели были наложены на алгоритмы ремонта, созданные экспертами АО «МЦД». Это позволило в короткий срок создать интерактивные руководства.

«На протяжении всего проекта мы внимательно следили за приживаемостью нашего решения. Одной из наших главных задач было обеспечить долгосрочное внедрение системы и дальнейшее масштабирование. Кроме того, учитывая небольшой штат специалистов, мы должны были внедрить систему, минимально задействуя ресурсы предприятия и отвлекая людей от основной производственной деятельности. При этом для нас было важно получить обратную связь от конечных исполнителей работ. Мы оптимизировали процесс сбора информационных практик ремонта – проводили с квалифицированными слесарями-ремонтниками краткие интервью по заранее определенному сценарию. Они позволили сформулировать и записать их лучшие практики – то, какие действия и в какой последовательности они выполняли при ремонте конкретного оборудования, что необходимо контролировать в ходе этих работ, чтобы гарантировать качественный ремонт. После согласования со слесарем эти записи – последовательность шагов, выполняемых при ремонте – мы включали в интерактивное руководство. Постепенно мы добились того, чтобы люди со стороны заказчика сами передавали нам эту информацию, и мы стали одной командой, которая работает вместе над общей задачей», – сказал Андрей Крылов, директор центра цифровых технологий АО «МЦД».

Предоставление интерактивных руководств позволило снять со специалистов «Портэнерго» лишнюю нагрузку, в том числе связанную с обучением новых сотрудников.

В рамках проекта ServiceVizor был также кастомизирован специально под нужды предприятия. Для специалистов «Портэнерго» важную роль играют ремонтные формуляры, в которых фиксируются результаты ремонтов. Специалисты АО «МЦД» оцифровали эти формуляры, таким образом повысив их достоверность. Теперь сотрудники могут фиксировать работы сразу в процессе ремонта, а не после выполнения работ. Алгоритм системы исключает переход на следующий этап работы, если не зафиксирован текущий результат.

ServiceVizor может работать на любых современных планшетах Android. На предприятии «Портэнерго» в качестве устройства для ремонтников используется мобильный планшет как наиболее подходящий для работы в ремонтном цеху, обходов оборудования. Планшеты позволяют комфортно разглядеть как текстовое описание работы, так и 3D-модели, быстро открыть и ознакомиться с выполняемой операцией. Поскольку было необходимо учесть требования к взрывобезопасности и пожарной безопасности, а также производственные условия, эксперты АО «МЦД» обеспечили поставку на предприятие взрывозащищенных планшетов. Кроме того, специально для «Портэнерго» интерфейс системы был доработан так, чтобы рабочему в перчатках было удобно им пользоваться. Он исключает ошибочные нажатия, обеспечивает удобный ввод информации и прочтение производственных инструкций с экрана.

В рамках проекта эксперты «МЦД» выполнили две крупные задачи. Первая — это адаптация базовой конфигурации ServiceVizor с учетом особенностей «Портэнерго». Второй задачей была реализация ключевого сценария – ремонт производственного оборудования.

Сегодня система на производстве «Портэнерго» помогает качественно выполнять работу специалистам ремонтно-механической мастерской. Если возникают внезапные дефекты, требующие быстрого устранения, цифровая инструкция позволяет значительно сокращать время на затрачиваемый ремонт.

В ближайшее время планируется масштабировать проект. Это позволит не только расширить систему на другое оборудование, но и решить сложности, связанные с необходимостью импортозамещения деталей. Сегодня на предприятиях имеется большая доля импортного оборудования, для которого отсутствуют оригинальные запчасти, документация и техническая поддержка. Специалисты АО «МЦД» планируют масштабировать систему таким образом, чтобы повысить прослеживаемость дефектов и ремонтов, и тем самым выиграть время при поиске и заказе запасных частей , а также планировании ресурсов, необходимых для ремонта.