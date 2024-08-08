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Новые устройства RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Минпромторга

15 новых устройств RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающее российское производство. Об этом CNews сообщил представитель RDW Computers.

Новая материнская плата А520 на процессорах AMD разработана российским производителем вычислительной техники RDW Technology. Её создание продолжило AMD-тенденцию, которая в 2020 г. началась в RDW Computers с системной платы RDW-MB-B450M V.1.

Новая А520 собрана на базе чипсета А520. Она поддерживает процессоры AMD Athlon; AMD Ryzen 3, 5, 7, 9 и стандарт памяти DDR4 с набором профилей AMD EXPO. Cетевой интерфейс до 2,5 Gb/s LAN.

Новая системная плата А520 стала органичной основой создания высокопроизводительных систем. В их числе сертифицированные новинки RDW Computers: автоматизированные рабочие места (АРМ) серий «Урал», «Увелка», «Таналык», системные блоки серий «Печора», «Таналык», а также моноблоки серий «Кама» и «Таналык» с разнообразными опциями как по диагоналями, так и по разрешению. АРМ и системные блоки представлены в форм-факторах SFF/Mini Tower/Midi Tower/Full Tower, выполненных в обновлённом техническом дизайне.

«Наши разработки на процессорах AMD и Intel подтверждают главную приверженность компании: мы – за альтернативу для наших заказчиков, – сказал Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – А520 можно назвать улучшенным преемником В450. Новая материнская плата развивает успех нашего релиза 2020 г. и представляет сбалансированный технологичный продукт с улучшенными характеристиками и бюджетной стоимостью».

Компания RDW Technology анонсирует серийный выпуск и появление на российском рынке новых материнских плат А520 уже в III квартале 2024 г.

Эксплуатационная надежность устройств RDW Computers на доверенных российских операционных системах Astra Linux, «Базальт СПО», «Ред ОС» подтверждена сертификатами совместимости.

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