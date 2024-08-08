«Аэродиск» представила первую версию ролевой модели в ПО для управления СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области систем хранения данных и виртуализации, объявляет о внедрении функциональности ролевой модели доступа в программном обеспечении для управления СХД.

До внедрения новой функциональности в ПО для управления СХД не существовало опции персонифицированного доступа. Теперь в системе могут работать несколько администраторов с различными уровнями доступа. Каждый из них будет иметь собственный аккаунт, что соответствует требованиям информационной безопасности и позволяет отслеживать логирование всех действий с привязкой к специалисту.

Ролевая модель (РМ) обеспечивает глубокую гранулярность прав доступа. В текущей версии реализованы политики доступа для групп пользователей, которым можно назначать права только на чтение или чтение/запись объектов СХД. Например, можно ограничить права «только чтение» для пользователей из группы мониторинга инфраструктуры для всей СХД, или создать отдельных пользователей для управления файловыми системами, созданными на СХД «Аэродиск».

Так решаются задачи заказчиков по просмотру событий, статусов и конфигураций членами команды службы поддержки или автоматизированными системами мониторинга, при этом внести изменения или повредить продуктивные системы – случайно или намеренно – они не смогут.

Новое ПО в версии 5.2.0 поддерживает СХД «Аэродиск» всех mid-range-линеек, включая новинки Engine AQ. Для систем, оснащенными минимум 64 ГБ памяти на контроллер, доступна опция бесплатного обновления с версии 4.0.

Для «Engine AQ Лайт» ролевая модель пока не заявлена, но планируется в будущем. В дальнейшем также планируется расширение функционала, включая разграничение прав на уровне объектов и интеграцию с глобальными каталогами LDAP и Active Directory.

«Мы рады представить новую функциональность, которая позволит нашим клиентам максимально эффективно и безопасно управлять СХД. Ролевая модель доступа отвечает современным требованиям безопасности и гибкости настройки, что делает наши решения еще более привлекательными для бизнеса», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.