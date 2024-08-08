«1С:ERP» помогло «Уральскому Турбинному Заводу» ускорить выполнение заказов и повысить рентабельность производства

Специалисты компании ИТРП комплексно автоматизировали работу «Уральского Турбинного Завода». С помощью «1С:ERP» организовано оперативное планирование производства, обеспечен точный расчет потребности производства в материалах и комплектующих. Простои оборудования сокращены на 15%, оборачиваемость запасов выросла на 12%, исполнение заказов ускорилось. Данные о себестоимости продукции на каждом этапе технологического цикла помогают предприятию оптимизировать затраты и повышать рентабельность производства. Об этом CNews сообщили представители «1С».

«Уральский Турбинный Завод» (АО УТЗ) – российский производитель турбин, предприятие выпускает конденсационные и теплофикационные турбины для паросиловых установок, паровые турбины для энергоблоков, судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой и другое силовое оборудование.

Для успешной деятельности предприятию необходимо точно прогнозировать и соблюдать сроки выпуска продукции, четко контролировать производственный процесс, себестоимость заказов, в том числе, с учетом особенностей длительного цикла производства.

Ранее на предприятии использовались несколько устаревших и лишь частично взаимосвязанных информационных систем. Из-за разрозненности данных было сложно планировать производство, рассчитывать потребность в материалах и комплектующих, получать данные о себестоимости выпуска. Предприятию требовалась новая информационная система, которая позволила бы объединить работу подразделений, улучшить планирование производства, обеспечить точный расчет себестоимости в разрезе полуфабрикатов и этапов технологического цикла. Для решения поставленных задач была выбрана система «1C:ERP». Партнером по проекту стал «1С:Центр ERP» «Институт типовых решений - Производство» (ИТРП).

Основная часть проектных работ, включая функциональное моделирование, доработки, подготовку пользователей, нормализацию справочников и ввод начальных, данных была выполнена за 10 месяцев, затем около трех месяцев продолжалась опытная эксплуатация системы. В настоящее время на предприятии автоматизировано 400 рабочих мест, на которых используются функции управления закупками, продажами, запасами, производством и финансами, ведется управленческий, регламентированный, кадровый учет и расчет зарплаты.

Ключевые результаты проекта

Предприятие перешло от котлового расчета себестоимости к расчету себестоимости в «1C:ERP» в разрезе полуфабрикатов и этапов, с возможностью анализа прямых и распределяемых затрат. Это позволяет руководству оперативно контролировать и оптимизировать производственные затраты, повышая рентабельность производства.

В системе доступна оперативная информация об использовании производственных мощностей и их занятости в периоды ремонтов. Эта информация помогает планировать выпуск продукции с учетом доступности оборудования. Простои в производстве сокращены на 15%.

Планирование производства типовыми средствами 1C:ERP позволило формировать оптимальные маршруты прохождения изделия по производственным участкам. Точность прогнозирования сроков выпуска продукции значительно повысилась, выполнение заказов ускорилось.

Автоматизация расчета обеспечения потребностей производства уменьшила избыточные закупки и запасы материалов, в результате оборачиваемость складских запасов повысилась на 12%.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО УТЗ Алексей Шитов: «Переход на «1C:ERP» является частью большого проекта цифровой трансформации предприятия в соответствии с принятой руководством стратегией развития. На текущий момент нам удалось оптимизировать планирование производства, сократить простои, ускорить исполнение заказов. Считаем, что цели проекта достигнуты и планируем следующие шаги по цифровизации управления».