В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему

В версии vStack HCP реализована возможность объединения отдельных кластеров в единую систему. Новая функциональность, названная глобальной инфраструктурой, позволяет создавать из отдельных кластеров общую виртуальную среду для развертывания, управления и мониторинга приложений и сервисов. При этом сами кластеры могут находиться в географически распределенных локациях. Об этом CNews сообщили представители Об этом CNews сообщили представители vStack.

Глобальная инфраструктура управляется из единой точки, позволяет равномерно распределять нагрузки, а также быстро добавлять или удалять новые кластеры. Еще одна особенность — возможность прописывать общие политики для всех кластеров.

«Новая функциональность будет востребована у крупных корпоративных пользователей. Их инфраструктура, как правило, географически распределена по всей стране, а количество администраторов может достигать нескольких тысяч человек. В глобальной инфраструктуре реализована расширенная ролевая модель для отдельных пользователей и групп пользователей с возможностью назначать им роли и дополнительные привилегии. Глобальная инфраструктура упрощает управление сложными распределенными системами и позволяет создавать гибкую, масштабируемую и отказоустойчивую облачную среду», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack.