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В Амурской области оцифруют нотариальные документы на «ЭларСкан»

В Нотариальную палату Амурской области поставлен российский комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан А2-400Р», оснащенный отечественным ПО «СканИмидж» для управления процессами сканирования и обработки изображений. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

Нотариальная палата Амурской области объединяет 47 нотариусов, занимающихся частной практикой. В палате действуют такие комиссии, как ревизионная, экспертная, методическая, по профессиональной чести нотариусов, комиссия по перспективным направлениям развития и молодёжной политике. Деятельность по обеспечению и защите прав физических и юридических лиц, а также представление интересов самих нотариусов связана с большим объемом документов. Новый отечественный сканер «ЭларСкан А2-400Р» послужит для оцифровки наиболее востребованных архивных материалов, различных по формату и степени сохранности. Перевод бумажных оригиналов в электронный вид позволит осуществлять оперативный доступ к необходимым данным, а также убережет документы от дальнейшего изнашивания. «ЭларСкан А2-400Р» создан для бережной оцифровки сшитых и расшитых документов формата до А2+ и позволяет быстро и в высоком разрешении сканировать разные виды оригиналов, используя настройки на различные по толщине и фактуре документы. V-образная ручная колыбель регулируется под нужный формат и градус раскрытия, — 90, 120 или 180, сканировать можно будет оригиналы толщиной до 15 см и весом до 15 кг.

Сканеры линейки «ЭларСкан» входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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