Tecno представляет новый ноутбук Megabook K16S с процессором AMD

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представляет новый ноутбук Megabook K16S, который создан для тех, кто ежедневно использует персональный компьютер для рабочих задач, требовательных приложений и видеоигр. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Megabook K16S продолжает модельный ряд сбалансированных и бюджетных ноутбуков серии Megabook K. Новинка выделяется отличным балансом характеристик и стоимости. Megabook K16S получил процессор AMD Ryzen™ 7 5800U, полностью металлический корпус и на 300% более мощный звук по сравнению с некоторыми предыдущими моделями Megabook T1.

Ноутбук Megabook K16S оснащен процессором AMD R7 5800U, который обеспечивает высокий уровень производительности. Процессор состоит из 8 ядер, поддерживает 16 потоков и максимальную рабочую частоту 4,4 ГГц, что позволяет выполнять несколько задач одновременно без замедления текущих операций. Megabook K16S подходит для работы ресурсоемких приложений для монтажа видео и детализированных игр. Чипсет дополнен графическим процессором AMD Radeon Graphics, который отвечает за запуск и плавную работу самых требовательных утилит, а также обеспечивает высокое качество изображения в видеоиграх и мультимедиа.

SSD накопитель объемом до 1 Тб и оперативная память до 16 Гб вместе с эффективной системой охлаждения, повышает производительность устройства. Ноутбук оснащен дополнительным слотом для оперативной памяти, которую можно увеличить до 32 Гб по желанию пользователя. Энергоемкая аккумуляторная батарея 70 Вт•ч поддерживает до 17,5 часов использования ноутбука на одном заряде.

Tecno Megabook K16S также доступен в версии 16 Гб + 512 Гб AMD R7-5800U, а также версиях 8 Гб / 16 Гб + 512 Гб на процессоре AMD R5-R5625U.

Дизайн Megabook K16S отличается тонким корпусом из металла. Благодаря прочной конструкции шарниров, ноутбук открывается одним плавным движением на 180°. Соотношение сторон 16-дюймового экрана Megabook K16S составляет 16:10, соответствует золотому сечению и расширяет масштаб полезной площади дисплея к корпусу до 91%, делая его почти безрамочным.

Совершенно новый уровень звука в Megabook K16S достигается с помощью четырех динамиков 2.5 Вт большого размера, оптимизирующих звучание на 300% по сравнению с ноутбуками Tecno Megabook T1. В сочетании с системой Tecno VOC и настраиваемыми эффектами объемного звучания DTS, Megabook K16S погружает пользователей в новый захватывающий аудиальный опыт.

Для тех, кто каждый день созванивается по видео, в ноутбуке установлена камера 2 Мп и двойной AI-микрофон с шумоподавлением, который улавливает голос говорящего на расстоянии до пяти метров, делая речь отчетливой и громкой даже на открытом воздухе.

Встроенное приложение Tecno PC Manager — набор полезных функций, которые облегчают управление и работу с ноутбуком. Утилита помогает пользователям менять настройки, устранять неполадки, оптимизировать работу ноутбука, подключаться к смартфону через функцию OneLeap (функция OneLeap по состоянию на 2024 год поддерживается не всеми смартфонами Tecno), соединяя устройства Tecno в экосистему и обеспечивая кроссплатформенную работу устройств. Таким образом, пользователь получает бесшовную и быструю совместную работу девайсов без использования дополнительных проводов.

Megabook K16S оснащен 8 портами для подключения различных устройств, а также сетевого кабеля Ethernet RJ45, что делает ноутбук универсальным устройством как для офисного, так и для домашнего использования. Megabook K16S можно быстро и безопасно разблокировать отпечатком пальца, прикоснувшись к кнопке питания со встроенным сканером. Также персональный компьютер получил увеличенный тачпад, для повышения эффективности работы при выполнении простых дизайнерских задач.

Новый Tecno Megabook K16S уже доступен в сети магазинов электроники DNS и в ближайшее время появится у других официальных партнеров бренда.

Рекомендованная розничная цена Megabook K16S 16 Гб + 1 Тб AMD R7-5800U ー 54,9 тыс. руб., 16 Гб + 512 Гб AMD R7-5800U ー 52,9 тыс. руб.. Ноутбуки на процессоре AMD R5-R5625U 8 Гб/16 Гб + 512 Гб доступны за 47,9 тыс. руб. и 49,9 тыс. руб. соответственно.