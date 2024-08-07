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Smart Engines внедрил российскую технологию распознавания банковских карт в приложение банка «Точка»

В мобильное приложении банка «Точка» внедрена технология распознавания банковских карт, разработанная специалистами российской ИИ-компании Smart Engines. Новая функциональность позволяет значительно повысить удобство и скорость ввода данных в интернет-банке для отправки денежных переводов и пополнения счета. Внедренное ПО включено в единый реестр российских программ. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Клиентам банка «Точка» станет проще и удобнее вводить данные банковских карт для проведения финансовых операций в интернет-банке. Сканер автоматически распознает в видеопотоке номер банковской карты и срок действия, которые потом вносятся в платежную форму. Вся процедура выполняется на телефоне и занимает менее секунды. Точность распознавания номера карты составляет 99,68%.

Сверхлегкая 4,6-битная нейросеть, созданная учеными Smart Engines, распознает данные карт всех платежных систем мира, включая «Мир», UnionPay, Visa, Mastercard. Технология обеспечивает распознавание эмбоссированных, гравированных и напечатанных реквизитов карты. Поиск карты в кадре и ее распознавание выполняются при любом ракурсе, а сам процесс аналогичен сканированию QR-кода - пользователю достаточно показать банковскую карту камере смартфона и потом подтвердить перевод.

Помимо распознавания банковских карт, технологии Smart Engines используются в приложениях банка «Точка» для сканирования QR-кодов при совершении платежей и денежных переводов.

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