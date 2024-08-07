Аналитика «МегаФона»: турпоток в древний город Ростовской области увеличился на 26%

Россияне стали чаще приезжать на землю скифов. Количество путешественников, посетивших Азов летом 2024 г., выросло на четверть по сравнению с тем же периодом 2023 г.. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе обезличенной информации о мобильном трафике. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Азов — город с историей, насчитывающей более 2000 лет. Его истоки восходят к поселению скифов, обитавших на берегах Дона. В населенном пункте сохранились архитектурные памятники разных эпох, которые привлекают туристов со всей страны. Самые известные — валы крепости XVII-XVIII веков, пороховой погреб 1799 г. и музей-заповедник с уникальной археологической коллекцией.

Москвичи, петербуржцы, ставропольчане и краснодарцы традиционно чаще других посещают эти места летом. Оттуда приехал каждый третий турист. В десятку регионов с большим количеством визитеров, интересующихся историей, попали Воронежская, Саратовская, Самарская, Тульская, Астраханская и Нижегородская области. Количество посетителей из этих локаций увеличилось на 23%.

Наивысший темп роста интереса к Азову и его достопримечательностям демонстрируют абоненты из Алтайского и Камчатского края, Якутии и Калининградской области. Число путешественников из отдаленных уголков страны выросло на 28%.

«На фоне увеличения турпотока растет и потребление дата-трафика в Азове. В сезон отпусков приезжие потратили на 33% больше ГБ, чем годом ранее. Чтобы обеспечить гостям комфортное пребывание с использованием привычных цифровых сервисов, инженеры модернизировали телекоммуникационную инфраструктуру по всему городу. Специалисты запустили дополнительный среднечастотный слой LTE, что позволило большему числу абонентов одновременно подключаться к интернету без задержек в местах с высокой онлайн-активностью», — сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Помимо улучшений на действующих объектах связи, оператор установил новое телеком-оборудование в частном секторе, что позволило увеличить емкость сети 4G на 50%. Теперь здесь максимальная скорость мобильного интернета составляет 30 Мбит/с, что сопоставимо с отправкой 10 фото в семейный чат размером 5 МБ за 13 секунд.