«Телемост» запустил новые возможности для всех пользователей: демонстрация экрана в 4К и встречи на 500 участников

«Яндекс 360» перезапустил «Телемост» — сервис видеовстреч и видеоконференций. Качество видео стало еще лучше, появились новые функции, а количество участников встреч выросло более чем в 10 раз. Это стало возможным благодаря переходу с внешнего решения с открытым кодом на собственную платформу, разработанную командами «Яндекс 360» и Yandex Infrastructure. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Рынок ВКС-платформ агрессивно растет и показывает положительный рост аудитории год к году. Сейчас в Телемосте уже проводится более 100 тыс. видеовстреч ежедневно. Раньше в сервисе мы использовали внешнее опенсорс-решения, которое не позволяло вносить масштабные изменения в код Телемоста с достаточной скоростью. Переход на собственную платформу позволил решить эту задачу и, как следствие, реализовать новые продуктовые возможности для пользователей», — сказал технический директор «Яндекс 360» Алексей Петроченко.

«Мы разработали собственную WebRTC-платформу Goloom, чтобы у «Яндекса» был единый стек технологий для работы с realtime-видео. Все преимущества платформы, которые пользователи увидят в обновленном Телемосте, — например, более устойчивое соединение между устройствами и современный набор видеокодеков, — после тестирования появятся и в других внутренних и внешних сервисах Яндекса. Сервисы компании смогут адаптировать Goloom под свои задачи, при этом сократив расходы на собственную разработку и поддерживая высокое качество технологий на уровне всего Яндекса», — ведущий разработчик интерфейсов Yandex Infrastructure Игорь Шеко.

Появилась возможность шаринга экрана в сверхвысоком разрешении 4K. Участники встреч смогут демонстрировать презентации, отчеты и другие материалы с максимально высокой чёткостью. Кроме того, в сервисе теперь есть индикация говорящих участников и можно параллельно с просмотром экрана выступающего видеть его самого. Улучшилось и качество шумоподавления — посторонние звуки не помешают услышать сказанное.

Одно из самых важных обновлений — увеличение количества участников на встречах в 12 раз. Раньше можно было пригласить на встречу до 40 человек, теперь этот лимит вырос до 100, 300 и 500 говорящих участников. Возможность доступна для пользователей «Телемоста» в тарифах «Яндекс 360 для бизнеса». Это особенно важно для B2B-сегмента: в крупном бизнесе в онлайн-встречах могут принимать участие сотни сотрудников. В ближайшем будущем в «Телемосте» появится возможность проводить встречи до тысячи человек. Прямые трансляции по-прежнему можно проводить на широкую аудиторию – до 10 тыс. человек.

«Телемост» уже объединяет все самые необходимые функции для организации качественных видеовстреч: чат для участников встречи, управление камерами и микрофонами собеседников, модерацию, возможность записывать встречи и сохранять файл, интеграцию с календарем и другие. В планах «Яндекс 360» — более гибкие настройки встречи (комнаты ожидания, новые функции для организаторов и соорганизаторов), возможность подключаться к встречам по протоколу SIP (Session Initiation Protocol) и другие.