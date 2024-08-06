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«Рег.ру» объявляет о выходе на рынок KaaS-решений

Российский хостинговый и облачный провайдер «Рег.ру» расширил линейку услуг и запустил новое решение Kubernetes as a Service. Сервис позволяет автоматически развертывать, масштабировать и обслуживать контейнерную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

«Рег.ру» приумножил ряд собственных IaaS-, PaaS- и SaaS‑решений новым сервисом KaaS. Решение представляет готовый облачный продукт Managed Kubernetes. Сегодня 30% заказчиков облачной платформы «Рег.ру» предпочитают разрабатывать клиентские приложения на базе микросервисной инфраструктуры с применением технологии оркестрации контейнеров Kubernetes. Новой сервис поможет в их настройке и оптимизации, а также уменьшит временные и финансовые затраты.

Kubernetes считается наиболее популярным и удобным инструментом для управления контейнерами, хотя его самостоятельное развертывание занимает в среднем от нескольких часов до нескольких дней. Услуга Kubernetes as a Service поможет сократить этот этап до 5-10 минут и значительно снизить количество рутинных процессов при обслуживании ИТ-инфраструктуры.

«Мы стремимся сделать нашу облачную платформу максимально удобной и полезной для заказчиков. Запуск Kubernetes as a Service — закономерный этап в развитии продуктового портфеля облака «Рег.ру». Решения нашего публичного контура предварительно проходят этапы апробации и тестирования в приватном облаке компании. Так, сервис KaaS уже используется нашими разработчиками для решения корпоративных задач и показывает хорошую результативность», — отметила Анна Абрамова, руководитель направления разработки облачных решений «Рег.ру».

В рамках новой услуги можно создать несколько кластеров и учесть различные конфигурации. Для каждого кластера получится выбрать распределенный или нераспределенный тип кластера, а также создать в каждом из них до десяти групп воркеров и выбрать подходящий тариф и объем. Первоначальная установка, настройка и круглосуточная техническая поддержка останется на стороне «Рег.ру».

«Разворачивание и обслуживания кластеров Kubernetes требует специфических компетенций. Поэтому компании, чаще всего стартапы и сегмент малого бизнеса, вынуждены нести дополнительные затраты на найм DevOps-инженера. Услуга Managed Kubernetes поможет сэкономить и оптимизировать бизнес-процесс», — сказал Андрей Федоров, менеджер продукта «Облако Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» построена на базе OpenStack и предназначена для запуска, разработки и тестирования ИТ-проектов и размещения ИТ-инфраструктуры бизнеса любого масштаба. Сервис позволяет мигрировать в облако и сократить затраты на ИТ-обслуживание.

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