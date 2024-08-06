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МТС ускорила интернет на родине Умара Димаева

Цифровая экосистема МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в городе Урус-Мартане. На территории населённого пункта технические специалисты развернули новые диапазоны LTE, что позволило ускорить мобильный интернет на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость передачи данных стала быстрее в центральной части Урус-Мартана и на севере города. Теперь урус-мартановцы смогут на более высокой скорости выходить в интернет с мобильных устройств, передавать данные онлайн, звонить через месенджеры, работать и учиться удаленно, пользоваться госуслугами, банковскими сервисами онлайн.

Урус-Мартан - третий по количеству жителей населенный пункт Чеченской Республики, по данным статистов город активно растет. Здесь находятся одни из самых крупных рынков Северного Кавказа – автомобильный, сельскохозяйственный и продуктовый. Развитие сети в городе не только ускоряет передачу данных сегодня, но создает запас емкости. Это значит, что с увеличением количества абонентов качество интернета будет сохраняться.

Населенный пункт привлекает не только покупателей и продавцов, но и туристов. В Урус-Мартане находятся несколько музеев, в которых можно познакомиться с бытом горцев – «Донди-Юрт» и «Серийн Тогlе».

«Туристы смогут оперативно делиться свои впечатлениями от посещения Урус-Мартана, а местные жители пользоваться любыми цифровыми сервисами онлайн. Например, слушать композиции своего земляка и выдающегося музыканта Чеченской Республики и Северного Кавказа Умара Димаева. В этом году исполняется 100 лет с начала творческого пути музыканта. Послушать записи игры Димаева онлайн можно на «МТС Музыке». Благодаря современным технологиям и интернету его игра может снова раздаваться на улицах Урус-Мартана», – сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

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