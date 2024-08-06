Beeline Cloud обеспечил стабильную работу сети магазинов Sunlight

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud успешно реализовал проект по внедрению Cloud SD-WAN для федеральной ювелирной розничной сети Sunlight. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Sunlight требовалось централизованное решение, которое обеспечило бы бесперебойную работу более чем 800 магазинов, расположенных в 280 городах России, и снизило расходы на ИТ-инфраструктуру.

Beeline Cloud предложил использовать технологию SD-WAN, которая сочетает в себе проводные и беспроводные (LTE) каналы связи с автоматическим переключением и глубоким управлением трафиком. Это решение не только обеспечило высокую отказоустойчивость интернет-соединения, но и предоставило возможность централизованного управления всей сетью из единого личного кабинета.

При реализации проекта Beeline Cloud взял на себя все задачи по содержанию управляющей инфраструктуры, обеспечению оборудованием, лицензированию и содержанию подменных комплектов оборудования. Кроме того, избавили Sunlight от нежелательных единовременных затрат на развертывание дополнительных сервисов и покупки оборудования для своих магазинов.

«Внедрение Cloud SD-WAN от Beeline Cloud позволило значительно упростить управление всей сетью. Это решение помогло сократить затраты на ИТ-инфраструктуру при открытии новых точек в два раза, что крайне важно для нашего дальнейшего роста. Теперь нет необходимости отправлять в командировку специалиста для открытия нового магазина, а вся настройка новой точки происходит удаленно из личного кабинета», — отметили представители Sunlight.

«Мы рады, что решение Cloud SD-WAN смогло удовлетворить потребности компании Sunlight и помочь им в достижении бизнес-целей. Наша команда всегда стремится предложить клиентам наилучшие решения для повышения эффективности и надежности их инфраструктуры», — сказал коммерческий директор Beeline Cloud Сергей Кондратьев.