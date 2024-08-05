Новая серия камер LUIS+ вошла в реестр Минпромторга

Компания LUIS+ выпустила новую серию камер LTV-RU, которая вошла в реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители LUIS.

В Реестр включены сразу 14 моделей камер LTV-RU, производство которых компания запустила в мае-июне 2024 г. Новая продукция уже участвует в государственных и муниципальных торгах и тендерах.

«Спрос на системы безопасности продолжает стабильно расти, — сказала руководитель отдела исследований и анализа рынка LUIS+ Татьяна Ледовская. — Если в 2023 г. рост рынка был обусловлен в первую очередь отложенным спросом 2022 г., а также ростом цен на оборудование, в том числе из-за роста валютного курса, то в 2024 г. одним из основных драйверов становится потребность в модернизации систем и замене оборудования на импортозамещенное. Также один из драйверов — установка систем, соответствующих требованию законодательных норм, современным требованиям к системам и развитие технологий».

По оценкам аналитиков LUIS+, в I полугодии 2024 г. в России успешно прошло более девяти тыс. тендеров на поставку, монтаж, модернизацию и проектирование систем безопасности на общую сумму более 22 млрд руб. При этом отмечается значительный рост спроса на модернизацию систем: число тендеров с таким запросов возросло на 34% по отношению к прошлому году. Доля тендеров на модернизацию в общем объеме за три года возросла с 8,9 до 18,9%.

По данным компании, наибольшая доля тендеров в I квартале 2024 г. пришлась на образовательные учреждения — число таких тендеров выросло в 1,5 раза по отношению к прошлому году. Это связано, в том числе, с массовой установкой камер в школах для мониторинга ЕГЭ, — уверены в LUIS+. Начальная максимальная цена самого крупного из тендеров составила 34,2 млн руб.

Продукция, включенная в реестр Минпромторга, может использоваться при реализации национальных проектов: «Безопасные качественные дороги», «Модернизация транспортной инфраструктуры» и «Производительность труда».

В реестр Минпромторга вошли сразу 14 моделей видеокамер из семи категорий (форм-факторов). Во всех камерах серии LTV-RU применено кодирование Н.265, что уменьшает нагрузку на канал передачи данных и экономит место в архиве.

Первый форм-фактор — корпусные — для решения разнообразных специальных задач в области видеонаблюдения, например, в специализированных дорожных комплексах с системой очистки и омывания стекла кожуха. На такую камеру можно установить сменный объектив с АРД, задействовать тревожные контакты и многое другое.

Вторая категория камер — «мини-купол» — уличные IP-видеокамеры в металлическом корпусе с классом защиты IP66. Камеры оснащены высококачественным двух- или пятимегапиксельным КМОП-сенсором, ИК-подсветкой и сменным объективом.

Также в реестр Минпромторга включены купольные и цилиндрические камеры с моторизированным объективом. Такие камеры выпускаются с двух- или пятимегапиксельным сенсором, поддерживают режим «день/ночь», оснащены ИК-подсветкой, а фокус и угол обзора камеры можно настраивать удаленно.

Специальная модель цилиндрической камеры LTV-5CNB50-M2813-H-RU может работать при температуре до –60 градусов и подходит для эксплуатации в суровых погодных условиях в регионах с низкими температурами.

Включенная в реестр Минпромторга длиннофокусная камера предназначена для организации наблюдения на улицах и автомобильных дорогах. Также подойдет для контроля за периметром, в том числе на предприятиях, вокзалах, логистических центрах, аэропортах.

Завершают список уличные PTZ-камеры с 20- и 33-кратным зумом, которые обеспечивают высокое качество изображения благодаря матрице c поддержкой аппаратного WDR. Угол ИК-подсветки автоматически подстраивается под степень увеличения объектива и позволяет получить изображение в высоком качестве.

По данным аналитического центра GS Group, в 2023 г. в России было установлено более 23 млн видеокамер, — на 15% больше, чем годом ранее. По числу камер Россия занимает третье место в мире, уступая лишь США и Китаю. Данные говорят о значительном расширении инфраструктуры видеонаблюдения в стране. Это способствует более эффективному контролю за порядком на улицах, во дворах и на детских площадках.