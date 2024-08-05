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«МТС Линк» расширяет перечень провайдеров для SSO

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», объявляет об интеграции с двумя решениями для реализации единого входа пользователя (SSO) с возможностью управления доступом — ID.Trusted.Net и Keycloak. Решение ID.Trusted.Net разработано ООО «Цифровые технологии». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интеграция оптимизирует процесс настройки доступа к продуктам «МТС Линк» для тех клиентов, которые используют ID.Trusted.Net или Keycloak в своей работе. Оба решения минимизируют вероятность утечки данных и значительно упрощают процедуру аутентификации. Внедрение этих технологий позволит компаниям централизованно управлять доступом сотрудников к различным сервисам. Это особенно важно для организаций с большим числом пользователей, где управление учетными записями может быть сложной задачей.

«Мы как разработчик уделяем много внимания вопросу информационной безопасности. Например, с этого года наша компания поддерживает все распространенные протоколы аутентификации через SSO: SAML, LDAP и OAuth 2.0. Интеграция наших сервисов с ID Trusted Net и Keycloak также направлена в первую очередь на обеспечение сохранности данных наших клиентов. Компании получают централизованный и надежный механизм аутентификации пользователей, а их сотрудники — упрощенный доступ к нашим сервисам», — сказал руководитель направления Enterprise «МТС Линк» Владимир Карпенко.

«В современных условиях импортозамещения программного обеспечения выбор проверенных отечественных продуктов становится первостепенной задачей для компаний, где требуется высокая защита информации. ID.Trusted.Net — это российская разработка, обеспечивающая единый вход сотрудников во все информационные системы с использованием одного пароля. За простотой и удобством использования скрывается надежная инфраструктура, основанная на передаче данных из таких доверенных систем, как ALD Pro, Active Directory и 1С по протоколам OpenID Connect, OAuth 2.0 и LDAP», — сказал директор компании «Цифровые технологии» Михаил Герасимов.

Экосистема «МТС Линк» включает в себя шесть продуктов: «Встречи», «Вебинары», «Курсы», «Доски», «Чаты» и сервисы для гибридных и онлайн-мероприятий COMDI. В комплексе они помогают компаниям реализовывать все виды бизнес-коммуникаций в онлайне.

ID.Trusted.Net — отечественное решение для идентификации и аутентификации, входящее в состав комплексного продукта для управления доступами IDM.Trusted.Net. Система обеспечивает единую точку входа во все информационные системы компании для простой и удобной авторизации. В качестве способов входа можно использовать данные электронной почты, номера телефона, Yandex, VK, Mail.ru, QR-код, Active Directory и . Продукт не зависит от зарубежных решений и входит в реестр отечественного ПО (№21113 от 30.01.2024). Keycloak — продукт с открытым кодом для реализации SSO с возможностью управления доступом.

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