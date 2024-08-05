«МегаФон» разогнал интернет в центре энотуризма на Кубани

Тысячам гостей и местным жителям стала доступна скорость передачи данных до 150 Мбит/с в одном из культовых населенных пунктов края. «МегаФон» установил дополнительную телеком-инфраструктуру в местах растущей нагрузки на сеть в Абрау-Дюрсо. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Абрау-Дюрсо — памятник природы, истории и культуры России. Место славится живописным ландшафтом и целебным воздухом. Впечатляют приезжих озеро в горной чаше, фонтаны, тропы, и, конечно, именитый завод игристых вин.

Как показывает big data оператора, за год объемы дата‑трафика в уникальной локации Юга выросли на 50%. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, связисты «МегаФона» выполнили технологические улучшения, которые позволили увеличить емкость сети и равномерно распределить нагрузку на объекты связи. Таким образом, одновременно большее число абонентов могут пользоваться мобильным интернетом еще комфортнее.

Анализ обезличенных данных показал, что около 53% гостей приезжают из других регионов, почти 15% из них — москвичи. Также Абрау-Дюрсо привлекает жителей Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской, Саратовской, Нижегородской областей. При этом поездки чаще выбирает аудитория в возрасте от 36 до 65 лет, мужчин и женщин примерно одинаково.

«Мы ежедневно следим за нагрузкой на действующие объекты связи, включая измерение скорости интернета в моменты наибольшей активности клиентов. Когда количество пользователей и трафик растет, оперативно модернизируем оборудование или строим дополнительные объекты. Сегодня отмечаем прирост туристического потока в Абрау-Дюрсо более чем на 25%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Пик поездок сюда традиционно приходится на август. Ценители отправляются на мероприятия, приуроченные ко дню рождения игристых вин 4 августа», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.