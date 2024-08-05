«Евросервис» перешла на российскую платформу виртуализации vStack

Компания «Евросервис», дистрибьютор на фармацевтическом рынке России, внедрила on-premise-решение vStack для виртуализации ИТ-инфраструктуры. Этот шаг является продолжением сотрудничества с Itglobal.com и частью стратегии компании по импортозамещению.

Сотрудничество «Евросервис» и Itglobal.com началось с аренды облачной инфраструктуры. После ухода VMware с российского рынка компания Itglobal.com успешно перевела свою облачную инфраструктуру на платформу vStack. В процессе эксплуатации она зарекомендовала себя как достойная альтернатива зарубежному решению.

Руководство «Евросервис» высоко оценило качество предоставляемых услуг. Оно также обратило внимание на предлагаемую Itglobal.com продуктовую линейку для импортозамещения из реестра российского ПО. Одним из предлагаемых решений была платформа vStack.

vStack HCP — это российская гиперконвергентная платформа виртуализации для построения отказоустойчивых и легко масштабируемых инфраструктур. Решение включено в Единый реестр российского ПО и может использоваться для импортозамещения в корпоративном и государственном секторах.

«ИТ-команда Евросервис, с согласования и при непосредственном участии генерального директора группы компаний, инвестирует в отечественные решения, следуя курсу, принятому на государственном уровне. Мы понимаем важность инвестиций в передовые отечественные разработки», — отметил Виктор Чуваев, ИТ-директор группы компаний «Евросервис».

Внедрение осуществлялось совместно специалистами vStack и Itglobal.com и ИТ-командой «Евросервис». Развернутый кластер vStack уже готов к эксплуатации и поддержке критически важных бизнес-процессов компании.

«Проект для “Евросервис” — отличный пример решения задач крупного бизнеса с помощью российских технологий. Особенно приятно, что заказчик оценил не только технические характеристики vStack, но и экономическую эффективность решения», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

«Внедрение vStack в “Евросервис” — это не просто установка нового ПО. Мы создали гибкую и масштабируемую инфраструктуру, готовую к будущему росту компании. Отмечу, что миграция тестовых систем на новую платформу прошла без единого сбоя, что говорит о высоком качестве продукта vStack и профессионализме нашей команды», — отметил Константин Борисов, руководитель отдела продаж Itglobal.com.

В ближайших планах «Евросервиса» — постепенный перевод критически важных систем на платформу vStack и расширение кластера по мере роста потребностей бизнеса. Компания рассматривает это решение как ключевой элемент своей стратегии по обеспечению технологической независимости и повышению эффективности ИТ-инфраструктуры.