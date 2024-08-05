«Девчонки рулят» вместе с Варварой Щербаковой: МТС Юрент запустил кампанию для привлечения женской аудитории

«МТС Юрент» запустил новую рекламную кампанию «Девчонки рулят», которая вдохновляет женщин на использование электросамокатов. Кампания подчеркивает уникальные преимущества самоката для девушек, демонстрируя, как этот способ транспорта может дать им возможность с легкостью перемещаться в своем городе. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Лицом рекламной кампании, придуманной и релизованной агентством Little Big Agency совместно с командой «МТС Юрент», стала звезда российской юмористической сцены — Варвара Щербакова. Кампания «Девчонки рулят» представлена на различных платформах, включая социальные сети и наружную рекламу. Так, на городских билбордах размещены различные ситуации, в которых самокат выручает Варвару. Ситуации подчеркивают удобство и практичность использования самоката как средства передвижения. Например, помогает уходить от неловких ситуаций или неудобных вопросов, помогает в ситуации, когда ты натерла ногу или начальник просит задержаться на работе, а также позволяет почувствовать себя королевой R&B с ветром в волосах. На другой стороне ситиформатов размещёны чаты Вари с подружками, которые добавляют жизненности практического применения самокатов для женской аудитории в похожих ситуациях.

Варвара также опубликовала в социальной сети ролик, в котором поделилась личными историями и впечатлениями от использования электросамоката, а также рассказала о том, как он выручал ее в разных жизненных ситуациях.

«Мы считаем, что электросамокаты — это не просто транспортное средство, но и дополнительный инструмент для решения проблемы нехватки времени в самых разных жизненных ситуациях. Рекламная кампания направлена на то, чтобы бросить вызов традиционному взгляду на использование самокатов и продемонстрировать множество преимуществ, которые мы предлагаем девушкам и женщинам», — сказали в МТС Юрент.

В компании уверены, что самокаты дарят женщинам свободу передвижения по городу. Эта свобода позволяет им встречаться с друзьями и не опаздывать на важные встречи, чувствовать себя безопаснее в городе.

«Мы хотим вдохновить женщин совершать поездки на электросамокатах и получать от этого удовольствие. Уверены, в скором времени женщины будут чаще использовать самокаты в своей повседневной жизни», — сказали в МТС Юрент.