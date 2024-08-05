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Цифровизация Внедрения
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Автоматизация бизнес процессов помогла снизить компании по производству чая и кофе издержки на 4 млн руб. за полгода

Компания «Май», участник рынка чая и кофе, внедрила технологию роботизации процессов и рутинных задача от Sherpa RPA. Стартовавший в августе 2023 г. проект уже позволил снизить издержки на 4 млн руб., оптимизировав ключевые бизнес-процессы и повысив общую эффективность компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Май».

Решение от Sherpa RPA было внедрено в ряде ключевых департаментов «Май», включая бухгалтерию, аналитику, производство и даже команду дизайна. За счет этого было достигнуто существенное сокращение времени на обработку данных и составление отчетов. В некоторых случаях оно составило до 50%. Заметное улучшение качества рабочей среды сотрудников произошло также за счет снижения нагрузки на серверы и оптимизации ИT-инфраструктуры.

«Внедрение Sherpa RPA стало одним из важных элементов нашей стратегии цифровой трансформации. Мы не просто оптимизируем процессы, мы создаем новые возможности для наших сотрудников, позволяя им сосредоточиться на более стратегических и творческих задачах. Это повышает эффективность бизнеса и способствует развитию инновационной культуры в компании», - сказал директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям «Май» Николай Маркин.

Среди наиболее успешных проектов - автоматизация процессов в бухгалтерии, где цифровые сотрудники Sherpa RPA ежедневно обрабатывают информацию по бухгалтерским операциям. В департаменте аналитики внедрение роботов позволило в два раза сократить объем работы по обновлению и рассылке отчетов, что привело к значительной экономии времени и ресурсов.

Компания также отмечает положительное влияние RPA на качество работы ИT-инфраструктуры. «Мы наблюдаем значительное снижение количества заявок в службу поддержки, уменьшение нагрузки на серверы и общее повышение стабильности работы систем», – отметил Николай Маркин.

«Май» планирует дальнейшее расширение использования RPA в других департаментах, продолжая курс на инновации и повышение эффективности бизнеса. В планах компании – автоматизация процессов в отделах маркетинга, логистики и управления персоналом.

«Наш опыт показывает, что внедрение RPA – это не просто роботизация процессов, это переосмысление подходов к работе и открытие новых возможностей для развития бизнеса, – сказал Николай Маркин. – Мы уверены, что продолжение этого курса позволит нам не только оптимизировать текущие процессы, но и создать основу для внедрения еще более продвинутых технологий, таких как искусственный интеллект».

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