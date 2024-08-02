ИT-компания «Конверста» интегрировала ИИ Smart Engines для автоматической выдачи пропусков в морские порты

ИT-разработчик «Конверста» представил полностью автоматическое бюро «Ридван» для выдачи пропусков на объекты транспортной инфраструктуры – морские и речные порты, аэропорты. В основу легли ИИ-технологии распознавания и проверки подлинности документов российских компаний Smart Engines и ГК «Интек». Бюро работает без участия людей-операторов. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

«Ридван» представляет собой киоск с защищенным металлическим корпусом, в котором размещен промышленный компьютер с подключенным периферийным оборудованием. В бюро интегрирован специальный мультиспектральный считыватель документов, который позволяет мгновенно ввести данные из документа и проверить его на подлинность.

В киоске, помимо выдачи пропуска, можно заполнить заявление на его получения. Для этого необходимо приложить к сканеру СТС или паспорт - как России, так и стран СНГ. ИИ распознает не только основной разворот удостоверяющего личность документа, но и страницу с пропиской. Система извлекает необходимую информацию из документа и вносит ее в заявление на посещение. Пользователю остается только подтвердить корректность данных и получить магнитную карточку или бумажный пропуск. Весь процесс распознавания осуществляется во внутреннем контуре киоска, что гарантирует сохранность данных получающих пропуск.

Помимо распознавания документов, комплекс проверяет их на подлинность и действительность в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом (УФ), инфракрасном (ИК). На весь процесс сканирования и проверки уходит не более 10 секунд. Встроенный ИИ проверяет оригинальность и элементы защиты бланка документа (защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила, специальную полиграфическую бумагу и т.д.), выявляет механические вмешательства в сам документ, включая исправления данных, переклейки или перепечатки, а также в паспортах с чипами сравнивает данные чипа с данными на документе. В общей сложности система проводит проверки по более чем 60 параметрам.

«При выборе сканера мы руководствовались несколькими критериями. Для нас было принципиально важно, чтобы и аппаратная, и программная части производились в России и не содержали иностранных компонентов. Все технологии компании Smart Engines являются на 100% отечественными и защищены несколькими десятками патентов. Системы Smart Engines также превосходят решения других разработчиков как с точки зрения качества распознавания, так и по скорости. Мы полностью довольны нашим выбором и планируем в дальнейшем расширять функциональность бюро пропусков с помощью технологий нашего нового партнера», - сказал исполнительный директор «Конверста» Максим Максимов.

«Конверста» планирует в будущем интегрировать в свое бюро другой продукт Smart Engines - технологию небиометрической сверки лиц. State-of-the-art разработка позволит менее чем за 1 секунду сверить фотографию из паспорта и лицо человека на фотографии с веб-камеры. Разработанные учеными Smart Engines алгоритмы ИИ при сверке лиц не выделяют биометрических признаков, доступ к ЕБС не требуется. Нейросеть обучена сравнивать лица, ориентируясь на метрические характеристики (например, расстояние между глазами), и давать легко интерпретируемую оценку, насколько изображения лиц совпадают друг с другом. Этот процесс сильно напоминает «традиционную» сверку лиц «на глаз» – с той лишь разницей, что это делает не человек, а машина.