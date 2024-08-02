Inline Technologies проверила телефоны Flat-Phone на совместимость с УПАТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

В рамках стратегического партнерства российский разработчик и производитель телекоммуникационного ПО и оборудования – компания ФЛАТ и универсальный интегратор IInline Technologies провели серию совместных тестовых испытаний на совместимость телефонов Flat-Phone с УПАТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (OXE). Об этом CNews сообщили представители ООО ФЛАТ.

Тестирование проводилось с целью выбрать отечественный IP-телефон, который может использоваться для работы с УПАТС OXE в случае выхода из строя и/или замены IP-телефонов Alcatel-Lucent Enterprise.

Стоит отметить, что программа апробирования была разработана с учетом требований, предусматривающих в первую очередь обеспечение технического сопровождения системы IP-телефонии одного из крупных заказчиков Inline Technologies, и включала проверки по документации и на лабораторном стенде интегратора.

Консоль с телефоном

В процессе работы эксперты IInline Technologies выполнили комплексные испытания, имитирующие разнообразные сценарии применения IP-телефонов Flat-Phone в корпоративной/ведомственной сети, построенной на базе УПАТС OXE. Большинство проведенных проверок не выявило потребности вносить какие-либо существенные конфигурационные изменения в УПАТС OXE и/или на IP-телефоне, поскольку большую часть тестов аппарат прошел на настройках «по умолчанию».

Таким образом, результаты тестирования подтвердили полную совместимость телефонов Flat-Phone с УПАТС от Alcatel-Lucent Enterprise. Это означает, что они могут беспроблемно интегрироваться в корпоративную инфраструктуру, обеспечивая надежную и безопасную связь.

«IP-телефоны Flat-Phone могут быть рекомендованы к использованию взамен телефонных аппаратов популярных китайских производителей, а также в качестве совместимых SIP-телефонов с УПАТС OXE, – сказал Александр Пилюгин, руководитель отдела унифицированных коммуникаций IInline Technologies. – Хочу также отметить, что на текущем этапе две базовые модели IP-телефонов «ФЛАТ-ПРО»: бюджетный Flat-Phone С10 RU и корпоративный Flat-Phone В10 RU – включены в Реестр РЭП Минпромторга России и имеют статус ТОРП, а также внесены в Реестр ПАК Минцифры России. Это, бесспорно, расширяет возможности нашей компании по модернизации и созданию систем корпоративных коммуникаций на базе продуктов, произведенных и сертифицированных в России».