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Бренд цифровых аксессуаров Baseus объявил об официальном старте продаж на российских маркетплейсах

Baseus, китайский производитель цифровых аксессуаров и гаджетов, объявляет о старте продаж на российских маркетплейсах. Теперь продукция Baseus официально доступна на площадках Ozon и Wildberries. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Ранее товары бренда были представлены на маркетплейсах у сторонних продавцов, теперь же девайсы можно будет приобретать через официальные магазины, которые управляются командой Baseus в России. Производитель гарантирует постпродажную поддержку и сервис для пользователей, а также помощь в эксплуатации продукции. Сотрудничество бренда с Ozon и Wildberries позволит радовать покупателей специальными предложениями и скидками.

Товарный ряд Baseus будет представлен в полном объеме, все поставки осуществляются через официальных дистрибьюторов TFN и Revo Charge. В портфеле бренда представлено более 20 продуктовых линеек, среди которых зарядные устройства, беспроводные наушники, полноразмерные наушники и наушники открытого типа, аксессуары для авто, кабели и удлинители. Именно на эти категории приходится основной фокус на первых этапах развития Baseus в России.

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Бренд цифровых аксессуаров Baseus объявил об официальном старте продаж на российских маркетплейсах

Бренд анонсировал работу на территории России в конце мая. Открытие официальных магазинов на платформах двух крупных российских маркетплейсов стало следующим логичным шагом в стратегии развития Baseus на рынке.

Помимо открытия новых каналов продаж, производитель также активно расширяет доступный ассортимент. В конце июня Baseus анонсировал наушники открытого типа Eli Sport 1. Уникальная открытая конструкция наушников позволяет слышать происходящее вокруг и тем самым сохранять контакт с окружающим миром, а технология направленной акустики изолирует окружающих от прослушиваемых треков и обеспечивает конфиденциальность.

Baseus фокусируется на разработке удобных в использовании устройств, уделяя особое внимание высокому качеству материалов. Бренд обладает множеством запатентованных технологий и стремится постоянно расширять каталог новыми инновационными продуктами. На сегодняшний день Baseus владеет более 120 патентами на изобретения и 144 международными наградами в области дизайна.

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