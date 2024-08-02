«Авантелеком» организовал единый контакт-центр для Центров занятости населения Хабаровская края

Разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» объединил Центры занятости населения Хабаровского края в единую коммуникационную сеть на базе цифровой платформы управления коммуникациями «Сфера». Об этом CNews сообщили представители «Авантелекома».

После реогранизации Центров занятости населения Хабаровского края в одну организацию ИТ-компания «Авантелеком» объединила географически распределенные филиалы учреждения в общую коммуникационную инфраструктуру.

В рамках реализованного проекта был организован единый контактный центр, обеспечивающий соблюдение актуальных требований, необходимых для централизации работы всех филиалов. Внедренное решение позволило обеспечить весь спектр вопросов клиентоцентричности в государственном учреждении в рамках телефонии, а также соответствовать существующим законодательным нормам в области труда и социальной защиты России. Для этого был внедрен ряд дополнительных функций, таких как интерактивное голосовое меню, автоинформатор, модуль контроля пропущенных звонков и записи разговоров, уведомление о позиции в очереди и система речевой аналитики.

«Это уже четвертый проект, реализованный нами для региональных центров занятости населения. Клиентоцентричная работа с обращениями граждан — один из главных фокусов этой службы, и контакт-центры находятся на переднем крае взаимодействия с населением. Поэтому наша задача — не только построить отказоустойчивую сеть телефонии, но и дать инструменты, которые помогут организовать работу операторов и процесс приема обращений максимально эффективно», — сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

Также был внедрен единый телефон горячей линии по вопросам в сфере труда и занятости, о чем уже ранее рассказывали в Правительстве Хабаровского края. Создание единого многоканального номера в Центре занятости населения позволило обрабатывать каждый поступивший звонок от граждан Хабаровского края. А в случае невозможности осуществления дозвона в какой-либо из территориальных центров, звонок переадресуется обратно в головной контакт-центр.

«Хочу отметить, что команда технических специалистов «Авантелеком», отвечающих за внедрение, проявила оперативность и профессионализм на каждом этапе проекта. Они показали глубокое понимание как нашей инфраструктуры, так и потребностей организации. Оперативно реагировали на все возникающие вопросы и сложности, что позволило нам завершить организацию контакт-центра в сроки, обозначенные Правительством региона», — сказала Елена Даниленко, директор КГКУ ЦЗН Хабаровского края.

В конце 2023 г. компания «Авантелеком» реализовала проект по созданию единого контакт-центра для ЦЗН Тамбовской области, удостоенный награды на отраслевом конкурсе «Импортонезависимость в телекоммуникациях — 2024». Подобная технология планируется к внедрению также и в других региональных Центрах занятости населения России. Помимо этого, на базе решений «Авантелеком» организована единая справочная служба «122» в 13 субъектах Российской Федерации.