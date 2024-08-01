CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Обновление платформы FRESHBoard от AXES Management  

HR-консалтинг AXES Management обновил интерфейс и функционал FRESHBoard — платформы для проведения корпоративных исследований, позволяющей проводить опросы любой сложности.

На новой платформе более гибкие фильтры для анализа, а отчет на основе ответов респондентов формируется быстрее — в течение одного дня. Отслеживать статистику участия в опросе можно в режиме онлайн. С анализом ответов помогает нейросеть Axi — собственная разработка AXES. Об этом CNews сообщили представители AXES Management .

Что было добавлено в функционал платформы:

– Дополнительная аналитика по негативно настроенным респондентам. С помощью уточняющих вопросов, которые задаются только им, можно точнее выявить причины имеющихся проблем.

Нейросеть Axi. Обученная на более чем 75 тыс. открытых ответах по 158 категориям, нейросеть позволяет проводить контент-анализ по любому подразделению и срезу социально-демографического блока.

– Определение уровня социальной желательности ответов. Благодаря этой функции появляется возможность оценить степень достоверности результатов исследования.

Платформа FRESHBoard полностью локализована в России, а компания AXES Management включена в реестр Роскомнадзора как оператор персональных данных. Все передаваемые данные защищены законом, остаются внутри России и конфиденциальны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

В России создали наноразмерный источник фотонов для оптоэлектроники

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

В SAP полетели головы. Два топ-менеджера лишились кресел на фоне увольнения 10 тысяч простых сотрудников

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024