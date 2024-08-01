МТС запустила 4G в отдаленном поселке Тиличеть на востоке Красноярского края

ПАО «МТС» развернула сеть 4G в поселке Тиличеть Красноярского края. Теперь жители поселка смогут оставаться на связи и пользоваться быстрым мобильным интернетом МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Тиличеть располагается на северо-востоке Нижнеингашского района, вдоль поселка пролегает железнодорожная линия Решоты-Карабула. В поселке проживают более 300 человек. Теперь благодаря появлению в поселке связи МТС жители Тиличети могут не только в любой момент позвонить, но и зайти на «Госуслуги», сделать банковский перевод онлайн, посмотреть новинки кино в высоком качестве, пообщаться с друзьями и родственниками по видеосвязи, скачать необходимые материалы для обучения и др.

История населенного пункта неразрывно связана с железной дорогой: поселок возник более полувека назад при строительстве железнодорожной ветки на север района, первыми постройками в Тиличети стали деревянное здание вокзала и три многоквартирных дома для семей рабочих. Сейчас поселковая уличная сеть насчитывает порядка 20 улиц, а доступ к высокоскоростному интернету МТС получили работники железнодорожного вокзала, сельской администрации, дома культуры, почтового отделения и пожарного депо, а также фельдшерско-акушерского пункта и нескольких магазинов.

«Красноярский край — второй по площади регион России, и расстояние между многими населенными пунктами края огромно. Обеспечить качественной связью всех жителей региона, независимо от того, где они проживают, — непростая задача, над которой мы постоянно работаем. Например, ранее мы присоединили к нашей сети еще 26 малых населенных пунктов края. Мы продолжаем расширять и строить свою сеть даже в самых удаленных населенных пунктах, поскольку для жителей мобильный интернет и голосовая связь — это важный путь получать вовремя всю необходимую информацию», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Строительство объектов связи осуществлялось по краевой программе «Развитие информационного общества».