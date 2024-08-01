«МегаФон» включил 4G на родине русского классика Радищева

Жителям села Радищево Кузнецкого района Пензенской области и туристам, приезжающим познакомиться с биографией автора повести «Путешествие из Петербурга в Москву», впервые стала доступна связь «МегаФона». В населенном пункте инженеры запустили телеком-инфраструктуру с поддержкой LTE. Теперь абоненты пользуются онлайн-сервисами на максимальной скорости до 100 Мбит/c. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Радищево — старейшее село Пензенской области с уникальной историей. Населенному пункту более 300 лет. Здесь родился и провел первые годы детства писатель Александр Николаевич Радищев. Классик возвращался на малую родину и в зрелые годы. Воспоминания о семейной усадьбе он отобразил в произведениях «Описание моего владения» и в неоконченной повести о Филарете Милостивом.

Чтобы жители и туристы оставались на связи и без задержек делились новостями в мессенджерах и социальных сетях, оператор установил оборудование в центральной части Радищево. Теперь уверенный 4G-сигнал доступен на улице и внутри жилых домов и культурных объектов — в музее А.Н. Радищева и Спасо-Преображенской церкви, построенной прадедом писателя.

«В июле в селе пользователи прокачали около 4 тыс. ГБ дата-трафика, что сопоставимо со скачиваем философских и общественно-политических произведений, а также стихотворений русского классика на 160 тыс. электронных книг. Объем потребляемой информации растет и в регионе — он увеличился на треть год к году. При этом 90% онлайн-данных абоненты расходуют в сетях четвертого поколения (4G). Мы видим эту динамику и постоянно развиваем инфраструктуру связи», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области.

За последние полгода инженеры компании модернизировали более 70 объектов связи и ввели в эксплуатацию новые базовые станции в Пензе, Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове, а также в селах, в которых живут от 500 до 1 500 человек, в том числе в Степановке, Проказне и Усть-Каремше.