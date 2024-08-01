«ДиалогНаука» осуществила продление лицензий продуктов «Лаборатории Касперского» для защиты ООО «Ачим Девелопмент»

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, осуществила продление лицензий на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» для защиты рабочих станций и почтовых серверов ООО «Ачим Девелопмент». Об этом CNews сообщили представители компании «ДиалогНаука».

ООО «Ачим Девелопмент» создано для реализации проекта по обустройству и разработке участков 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Основной вид производственной деятельности компании – добыча природного газа и нестабильного газового конденсата.

Компания «ДиалогНаука» выполнила для ООО «Ачим Девелопмент» поставку продления лицензий на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» для защиты рабочих станций и почтовых серверов.

Решения «Лаборатории Касперского» в сфере кибербезопасности включают в себя продукты для защиты цифровых устройств, а также специализированные решения и сервисы для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами.

Kaspersky Security для почтовых серверов – комплексная защита электронной почты для полноценного делового общения. Решение совместимо со всеми популярными почтовыми платформами. Имеет несколько уровней защиты на базе машинного обучения и аналитики угроз безопасности.

Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный сочетает инструменты защиты и контроля рабочих мест с базовыми технологиями EDR, которые позволяют противодействовать сложным атакам, реагировать на инциденты, а также повышают прозрачность инфраструктуры. Продукт содержит возможность анализа первопричин (root-cause analysis), встроенное шифрование и инструменты патч-менеджмента. Управление всеми функциями EPP и EDR осуществляется из единой консоли.

«Эффективная работа газодобывающей компании напрямую зависит от непрерывности бизнес-процессов, обеспечиваемых, в частности, современными информационными технологиями. Поэтому надежная защита информационных систем имеет для «Ачим Девелопмент» важнейшее значение. Мы используем проверенные временем решения и выбираем надежных поставщиков. Поставка лицензий на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» была осуществлена «ДиалогНаукой» в полном объеме и в надлежащий срок. Мы удовлетворены нашим сотрудничеством», – сказал Георгий Журавлев, заместитель начальника службы информационно-управляющих систем ООО «Ачим Девелопмент».

«Мы рады, что для поставки продлений лицензий в области защиты информации была выбрана «ДиалогНаука». Надеемся, что наше сотрудничество с «Ачим Девелопмент» будет продолжаться и расширяться», – отметила Анна Высоцкая, заместитель руководителя департамента корпоративных продаж АО «ДиалогНаука».

«Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», проведенному в 2023 г., 77% компаний в мире за два года столкнулись как минимум с одним киберинцидентом. При этом 21% инцидентов был связан с фишинговыми атаками на сотрудников, в том числе через электронную почту. Эти результаты показывают, что крайне важно надежно защищать устройства и всю цифровую инфраструктуру организаций. Мы разрабатываем и постоянно улучшаем защиту рабочих мест, а также защиту почтовых серверов на основе регулярных исследований киберугроз и обратной связи от наших клиентов. Благодарим коллег из АО «ДиалогНаука» за сотрудничество и рады продолжить защищать системы ООО «Ачим Девелопмент» с помощью современных и эффективных решений», – сказала Марина Усова, директор по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в России.