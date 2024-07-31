В России стали производить новый материал для 3D–печати

Тестирование впервые произведенного в России материала для 3D–печати завершили в Корпорации развития Зеленограда. По итогу успешных испытаний, полиамид PA12 для SLS–технологий – новый материал для 3D–печати изделий из пластика, разработанный в лаборатории московской инновационной компании, поступил в продажу. Раньше в ассортименте можно было встретить только зарубежные аналоги полиамида. Об этом CNews сообщили представители ГБУ КРЗ.

Пилотные испытания центра прототипирования КРЗ подтвердили, что физико-механические свойства конечных изделий в результате 3D–печати с применением отечественной новинки не отличаются от зарубежных аналогов, при этом стоимость российского материала ниже европейских аналогов минимум на 25%.

«Наши сотрудники приступили к испытаниям полиамида 12 для SLS–технологий российского производства в апреле этого года. За это время, в ходе тестирования, мы порекомендовали производителю внести в изначальную версию материала более 50 изменений перед поступлением новинки в продажу», – сказал генеральный директор ГБУ КРЗ Владимир Зайцев.

Специалисты КРЗ определили необходимые параметры для использования нового материала на производстве: температуру нагрева, время работы лазера, мощность передачи энергии лазера, скорость сканирования и др. При этом, специалисты центра прототипирования продолжат испытания материала на бессрочной основе для улучшения и выпуска следующих модификаций новинки.