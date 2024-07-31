В iSpring Learn появилась база знаний

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, запустила новый модуль «База знаний» на платформе iSpring Learn. Он упрощает работу с информацией: каждый сотрудник сможет быстро найти нужный документ для работы, вся компания работает в едином информационном поле и использует актуальные материалы. iSpring Learn – платформа онлайн-обучения для бизнеса, помогает автоматизировать пребординг и онбординг новичков, обучать сотрудников, проводить онлайн-тестирование и сертификацию, измерять эффективность обучения.

База знаний позволяет клиентам упорядочивать материалы и настраивать доступ к информации, что упрощает рабочий процесс и повышает эффективность взаимодействия внутри компании. В ней собрано всё необходимое для работы: памятки, регламенты, инструкции, ссылки и чек-листы. В каждом пространстве можно работать с различными материалами: создавать статьи и ссылки, загружать документы в форматах PDF, DOC, XLS, PPT, группировать их по папкам.

База знаний iSpring Learn приносит значительные преимущества для компаний smb- и enterprise-сегментов различных отраслей: FMCG, ритейл, банки и финансовые услуги, ИТ и телеком, логистика и транспорт, производство и т.д. Они могут систематизировать информацию о продуктах, стандартизировать процессы и поддерживать порядок в документации, сокращать ошибки при обслуживании клиентов, улучшать обмен информацией.

«Главное преимущество для клиента – это возможность разграничить доступ для различных отделов и централизованно хранить все документы и папки. Такой подход значительно сокращает время на поиск информации, упрощает процесс обучения сотрудников, снижает текучесть кадров и способствует росту бизнеса», – отметила Татьяна Галкина, директор академии iSpring.

Для удобства и безопасности пользователей база знаний предлагает три уровня доступа. Уровень «Просмотр» позволяет просматривать материалы внутри пространства и подходит для всех сотрудников, включая стажеров. Уровень «Редактирование» дает возможность создавать, редактировать и удалять материалы, что идеально для внутренних экспертов и хранителей знаний. Уровень «Полный доступ» включает управление пространством, изменение оформления, редактирование материалов и настройку доступа для других пользователей, что предусмотрено для менеджеров по обучению и руководителей.