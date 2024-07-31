Сеть «Додо Пицца» первой внедрила ИИ для анализа качества собеседований и борьбы с кадровым голодом

Корпоративная розничная сеть «Додо Пицца» объявила о внедрении технологий аудио- и видеоаналитики в процесс подбора кадров. Благодаря российской системе SteadyControl за месяц компания оцифровала 135 собеседований и получила более 2 тыс. оценок по проведенным интервью. По данным аналитиков SteadyControl, именно из-за несоблюдения стандартов проведения собеседования компании упускают до 30% соискателей. Об этом CNews сообщили представители SteadyControl.

В 2022 г. «Додо Пицца» внедрила систему контроля и управления персоналом SteadyControl для работы с кассирами на местах и улучшения клиентского опыта. На кассах установили микрофоны и интегрировали систему с видеокамерами и внутренней операционной системой DODO IS. С начала работы алгоритмы SteadyControl изучили более 50 тыс. визитов гостей и оставили более 630 тыс. оценок. За время проекта удалось повысить эффективность сотрудников на местах на 40%, что повлияло на рост экономических показателей пиццерий.

В июне 2024 г. «Додо Пицца» применила SteadyControl и для анализа собеседований. Процесс разговора с потенциальным сотрудником фиксируется через камеры и микрофоны в пиццериях и интеграцию с телефонией в офисах рекрутеров. Разработчики системы отмечают, что технология SteadyControl не собирает и не хранит биометрические данные, а для идентификации оперирует данными, которые соискатель оставляет в анкете на собеседование. Всего с момента запуска система оцифровала 15 собеседований в пиццерии и более 120 телефонных интервью.

Идея оцифровки процессов подбора персонала связана с серьезным кадровым дефицитом в общепите. В сети пиццерий считают, что благодаря технологии получится повысить конверсию на каждом из этапов взаимодействия соискателя с компанией — от интервью до окончания стажировки. Тем самым компания сможет снизить стоимость найма сотрудника и показатель текучести кадров. На данный момент проект запущен для оцифровки проведения очных собеседований по трем должностям пиццерии: менеджер, кассир, курьер, а также для коммуникаций по телефону рекрутингового центра.

С начала проекта система SteadyControl уже сформировала более 2 тыс. оценок при анализе собеседований и диалогов с рекрутером, что позволило компании выявить точки роста. Например, только половина кандидатов слышит подробный рассказ о корпоративной культуре и бонусах, а вопросы о мотивации получают в свой адрес менее 50% соискателей. В 100% случаев соблюдаются стандарты диалога, касающиеся официального оформления, графика работы и порядка выплат заработной платы. Однако, как показывает рынок, этой информации кандидатам недостаточно, поэтому компания намерена глубоко погрузиться в эффективность собеседований и выявить, что поможет увеличить конверсию перехода соискателя в следующий этап.

В планах «Додо Пицца» — полная оцифровка маршрута сотрудника пиццерии: начиная от звонка и заканчивая мотивацией, обучением и ростом в компании. Сейчас сеть задумывается о запуске оцифровки этапов онбординга и стажировки.

«Условия рынка таковы, что в «Додо Пицца» основной объем инвестиций после затрат на стройку приходится на HR-блок (и он постоянно растет), а сотрудник давно стал главным героем нашего бизнеса. Мы видим массу кандидатов, которые мигрируют по разным игрокам рынка — и убеждены, что при способности слышать соискателей и меняться вместе с ними, компания может стать надежным партнером. Уже много лет мы работаем с метрикой «счастье сотрудников», но, как и в случае с гостем, это показатель, который отражает результат — технологии же помогут разобрать «по косточкам» каждый этап маршрута сотрудника и предвосхитить потребности нужных кандидатов в моменте», — отметила исполнительный директор корпоративной сети Анна Лифанова.

Технологически этот подход может масштабироваться не только на линейные, но и на любые другие должности. Например, в SteadyControl считают, что технологии уже способны анализировать и собеседования на квалифицированные позиции ИT-специалистов — это особенно актуально для корпораций. По оценке аналитиков SteadyControl, компании упускают до 30% соискателей из-за несоблюдения стандартов проведения интервью.

«В условиях кадрового дефицита на первый план у компаний выходят затраты на привлечение персонала. Мы убеждены, что в перспективе двух лет оцифровка собеседований станет ключевым конкурентным преимуществом для компаний, которые борются за одни и те же кадры и предлагают одинаковые условия работы, а не продолжают гонку зарплат. И объем денег, который будет высвобожден из HR-блока, позволит им оторваться еще дальше. Потенциально технология поможет сдержать текучесть в отдельных индустриях. Пожалуй, это одна из ключевых экономически значимых точек применения ИИ», — сказал Дмитрий Лебеденко, управляющий партнер SteadyControl HoReCa.