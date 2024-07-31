Hisense представляет новую серию умной бытовой техники

Компания Hisense, один из производителей электроники и бытовой техники, запускает продажи моделей из новой серии 7S на российском рынке. Стиральная машина WF7S1247BW и сушильная машина DH7S107BW предлагают покупателям ряд инновационных технологий, в том числе программы с использованием искусственного интеллекта. Устройства значительно упрощают рутинные бытовые задачи и превращают их в удобный процесс, предполагающий минимальное вовлечение пользователя. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Получать удовольствие от жизни – нормальное желание каждого человека, – говорит мистер Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Поэтому стремление сократить время на домашние хлопоты, чтобы освободить его для того, что действительно важно, – понятно и естественно. Компания Hisense не стоит в стороне от этого тренда и продолжает разрабатывать свою продукцию с упором на простоту и максимальную автономность использования. Так, в новой серии 7S появились ИИ-программы и другие функции, делающие уход за вещами более комфортным. Кроме того, высокий класс энергоэффективности и автоматизация некоторых процессов позволяют беречь ресурсы и следовать принципам устойчивого развития, что также является важной ценностью Hisense».

Стиральная машина Hisense WF7S1247BW рассчитана на загрузку до 12 кг белья. Она оснащена 20 автопрограммами, среди которых имеется интеллектуальная программа AI Super Wash. В этом режиме устройство автоматически подбирает параметры стирки с учетом веса одежды и других данных от встроенных датчиков машины. Система автодозирования оптимизирует расход моющего средства, что помогает заботиться не только о его экономии, но и об окружающей среде. Заполнять дозатор при этом достаточно один раз в месяц (при шести стирках в неделю с загрузкой по пять кг и среднем уровне загрязнений).

Hisense представляет новую серию умной бытовой техники

Умная функция Smart Assist формирует максимально подходящую программу для удаления въевшихся пятен: просто укажите тип ткани, цвет и уровень загрязнения. Опция приостановки стирки позволяет добавить или вынуть какую-либо вещь в последний момент, если она была забыта. Есть и возможность отсрочки окончания работы, с помощью которой можно установить любое удобное время для завершения цикла.

Сушильная машина Hisense DH7S107BW вмещает до 10 кг белья. В ее функционал входит интеллектуальная программа AI Super Dry. Благодаря встроенным датчикам устройство автоматически настраивается для достижения наилучшего результата. Деликатный режим бережно ухаживает за вещами, словно они сушатся на свежем воздухе. Новая программа быстрой сушки справляется с 2 килограммами одежды всего за 79 минут.

Hisense DH7S107BW удобна и практична в эксплуатации. Ее эргономичная конструкция предусматривает перенавешивание дверцы (слева или справа от барабана). Конденсатор с функцией самоочистки избавляет от необходимости обслуживать устройство вручную. И в стиральной, и в сушильной машинах Hisense панель управления интуитивно понятна, а подсветка барабана остается включенной до тех пор, пока вещи не будут вынуты.

Как и предшественники из серии 5S, новые модели поддерживают технологию Wi-Fi. Через мобильную или десктопную версию приложения ConnectLife легко управлять техникой дистанционно, например, выбирать программы, запускать циклы стирки и сушки, ставить их на паузу, отслеживать потребление воды и электроэнергии и многое другое. Устройства из новой серии 7S также «дружат» между собой: стиральная машина отправляет данные о текущей программе сушильной машине, чтобы правильно подобрать режим сушки и заранее включить предварительный нагрев.