ГК Softline поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux и TrueConf в рамках SEA

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux от «Группы Астра» и систему ВКС TrueConf разработки компании «Труконф». Заказчик заключил трехлетнее соглашение Softline Enterprise Agreement (SEA), благодаря чему теперь ему доступен ряд сервисных преимуществ, таких как обучение и техподдержка за баллы, лицензионный центр и демокафе. Реализованный проект соответствует стратегии замещения иностранных ИТ-производителей и дистрибуторов ГК Softline в части трансформации и развития рынка. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ранее заказчик находился в поиске решения для замещения серверной операционной системы иностранного вендора. ГК Softline является одним из ключевых ИТ-партнеров холдинговой компании и реализует множество проектов цифрового развития заказчика. Ориентируясь на высокие результаты предыдущей совместной работы, представители холдинга вновь обратились к группе компаний за помощью в подборе и поставке импортонезависимой ОС.

Изучив потребности холдинга, проектная команда презентовала компании возможные варианты решений. На этапе пилотирования совместный выбор был сделан в пользу ОС Astra Linux. При рассмотрении вариантов закупки специалисты ГК Softline презентовали заказчику Softline Enterprise Agreement (SEA) — комплексный сервис для приобретения и эксплуатации РПО.

Одними из ключевых преимуществ приобретения российского программного обеспечения через SEA стали консультации по миграции, обучение специалистов и техподдержка. Все услуги предоставляются в режиме «единого окна». В рамках программы сервисных преимуществ заказчик сможет воспользоваться услугами «Премьер Сервисов» и «Академии Softline». Помимо этого, холдинг получил доступ к Лицензионному центру, который позволяет удобно управлять программными активами, и к демокафе, где пользователи могут протестировать другие интересующие решения. Так, присоединение к SEA предоставило заказчику возможность осуществить комфортный переход на импортонезависимые решения.

Проанализировав выгоду сервисных преимуществ SEA, представители холдинговой компании решили заключить трехлетнее соглашение по программе «ProСтандарт «Группы Астра» в рамках SEA, обеспечив возможность рассрочки на оплату.

В рамках проекта заказчик также приобрел лицензии на систему видеоконференцсвязи и мессенджер TrueConf через SEA. Поводом для включения решения в соглашение стало отключение облачных сервисов иностранных провайдеров. Решения компании «Труконф» работают на собственном протоколе связи и разворачиваются в контуре заказчика, что делает их независимыми от блокировок и внешних провайдеров, а также гарантирует заказчику полный контроль над коммуникациями.

«Теперь холдинговая компания обеспечена импортонезависимой серверной операционной системой, благодаря чему значительно снизились цифровые риски, связанные с уходом иностранных вендоров с российского рынка. К тому же, заказчик заключил соглашение SEA, что позволило упростить закупку и эксплуатацию будущих программных продуктов», — сказал Евгений Анохин, ведущий менеджер по продажам ГК Softline.

«Формат рамочного корпоративного соглашения очень удобен для развития инфраструктуры среднего и крупного бизнеса на платформе "Группы Астра". Предложение длительных программ является стратегическим направлением нашей компании», — отметила Ирина Воспенникова, руководитель направления трехлетних программ «Группы Астра».

«Выражаем благодарность команде Softline за поддержку в выборе импортонезависимых решений. Мы давно работаем вместе и на протяжении всего сотрудничества остаемся довольны результатом. Специалисты группы компаний обладают широкой экспертизой в вопросах цифровизации и импортозамещения и всегда ориентируются на наши потребности и запросы», — сказала Ирина Журавлева, директор по информационным технологиям АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент».