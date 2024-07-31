C3 Solutions создала линейку промышленных инженерных решений

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных и промышленных решений для ЦОДов и объектов ИТ-инфраструктуры, представила новую инженерную линейку для промышленных предприятий и отрасли ТЭК. Продукты обеспечат бесперебойную работу, сохранность данных и оборудования, а также энергетическую безопасность объектов.

Обновленный портфель C3 Solutions пополнился промышленными источниками бесперебойного питания, системами кондиционирования воздуха, а также Edge-решением «МикроЦОД». Также в продуктовый ряд вошли последние модели климатического, пылевлагозащищенного и антивандального оборудования, предназначенного в том числе для эксплуатации в сложных условиях.

Заказчики решений – металлургические комплексы и горно-обогатительные комбинаты, предприятия лёгкой и тяжелой промышленности, дискретное производство, топливно-энергетические компании, агропромышленные холдинги, нефтегазовые и нефтехимические предприятия.

Промышленные источники бесперебойного питания C3 Solutions обеспечат непрерывность производственных процессов и позволят безопасно эксплуатировать высокотехнологичное оборудование и производственные линии. Мощность устройств в зависимости от модели варьируется в диапазоне от 10 до 500 кВА и выше. Линейка представлена 3-фазными и специализированными ИБП с интервалом входного напряжения от 305 до 475В.

Прецизионные кондиционеры поддержат точно заданные параметры микроклимата в замкнутом объеме технологических помещений, специализированных зонах, в центрах обработки информации и серверных комнатах. Решения шкафного типа устанавливаются вдоль стен и относятся к открытой архитектуре с циркуляцией воздуха на уровне помещения. Кондиционеры рассчитаны на беспрерывную работу в режиме 24/7/365 с плавной регулировкой мощности и высокой энергоэффективностью.

«МикроЦОД» от C3 Solutions относится к направлению Edge-computing. Эта технология позволяет применять ИТ-инфраструктуру для периферийных вычислений на базе компактных ЦОДов. Решение уже включает в себя ИБП с батарейным модулем, систему кондиционирования и блок распределения питания. Расчетная ИТ-нагрузка «МикроЦОД» составляет от 0,5 до 28 кВт. Он не требует подготовленного помещения, защищен от пыли и работает при высоких температурах. Вендор предлагает возможность кастомизации «МикроЦОД» и выбор опций под любую задачу заказчика.

Климатические шкафы подходят для использования на промышленных предприятиях, в транспортно-инфраструктурном секторе и телекоммуникационных компаниях. Это оптимальные решения для размещения работающего автономно телекоммуникационного и электротехнического оборудования. Они обеспечивают защиту размещенного внутри оборудования от воздействия окружающей среды за счет собственной системы вентиляции и терморегулирования. Также шкафы препятствуют несанкционированному доступу к объектам защиты.

Пылевлагозащищенное и антивандальное оборудование представлено различными по исполнению моделями шкафов. Эти конструктивы предназначены для размещения оборудования в открытом пространстве. Благодаря своим функциональным особенностям решения обеспечивают защиту от загрязнений, порчи и несанкционированного доступа.

«Выделенная линейка промышленных решений – результат поиска эффективного решения задач для конкретных предприятий, – сказал Андрей Штонда, директор департамента развития продуктов C3 Solutions. – Оборудование спроектировано специально под нужды и задачи повышения уровня автономии, защиты, отказоустойчивости и энергетической безопасности. Запуск этих решений – наш вклад в создание более эффективной, безопасной и устойчивой индустрии».

Отдельное внимание вендор уделяет сервису своего оборудования. Специалисты С3 Solutions помогают промышленным и производственным компаниям на каждом этапе проектирования, инсталляции и эксплуатации продукции.