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Вышла новая версия платформы IVA MCU

Компания IVA Technologies сообщила о выпуске новой версии платформы видеоконференцсвязи IVA MCU 21.0. Обновления коснулись безопасности платформы: в новую версию добавлена возможность ограничить срок жизни пароля. По его истечении система автоматически завершает все активные сессии пользователя и запрещает авторизацию в системе.

Для удобства пользователей добавлены уведомления для VVoIP участников мероприятия о состоянии записи и/или стенограммы мероприятия (для участников, которые не могут принимать видеоконтент – проигрываются IVR-сообщения; для тех, кто могут – выводится индикация и текстовое сообщение).

Также реализована возможность ограничения видимости контактных данных пользователей системы («Электронный адрес», «Телефон», «Дополнительный контакт» и др.) для незарегистрированных пользователей. Добавлена возможность скрывать текст в push-уведомлениях, присылаемых платформой на клиентские приложения.

Для клиентских приложений «Вкурсе» добавлена поддержка новых строк и ключей доступа для клиентских приложений «Вкурсе» в настройках push-уведомлений администрирования системы.

Появилась функция экспорта истории чата в мероприятии. Кроме того, в платформу добавлена поддержка внешних файловых хранилищ на основе GlusterFS.

Вместе с релизом IVA MCU вышли минорные обновления клиентских приложений для iOS и Desktop и мажорное для Web. В частности, в IVA Web 17.0 добавлен мягкий мьют участников мероприятия: пользователь сможет включить себе камеру и микрофон, если модератор ранее их выключил. Кроме того, модератор может попросить его сделать это самостоятельно – участнику отобразится соответствующее уведомление.

В настройки оборудования профиля пользователя и мероприятия добавлена опция «Шумоподавление» – теперь звук во время звонков будет качественнее.

Среди других обновлений в IVAWeb 17.0: реализована возможность бронирования ресурсов лицензий при планировании и редактировании мероприятий. При попытке пользователя авторизоваться с паролем, у которого истек срок жизни, отображается локализованная ошибка и запрещается выполнение данного действия. Добавлена возможность редактирования разового мероприятия или всех сеансов периодического мероприятия одновременно для участников с ролью Организатор/Модератор. Упрощен дозвон до VVoIP-участника мероприятия: добавлена поддержка совершения вызова пользователя в мероприятие по номеру телефона/адресу VVoIP-устройства через панель набора номера. Пользователи отображаются в списке участников мероприятия в отдельном окне. Реализована возможность повторного вызова WebRTC-участника в мероприятие. При этом вызываемому пользователю отображается диалог дозвона из мероприятия.

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