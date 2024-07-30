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В компании «Велесстрой» в 30 раз повысили эффективность процессов производственной безопасности с помощью автоматизации

В строительной компании «Велесстрой» внедрили информационную систему на базе программного продукта «1С:ENS Комплексная производственная безопасность КОРП». В результате было создано 280 автоматизированных рабочих мест. Партнером проекта стала ИТ-компания «Аксиома-Софт». Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

«Велесстрой» — российская строительная компания. В компании работает более 40 тыс. сотрудников.

До старта проекта процессы производственной безопасности в компании практически не были автоматизированы. Учет велся на бумажных носителях, а информация хранилась в сетевых папках в форматах word, xls. Кроме того, отсутствовали единая трактовка заполнения выходных печатных форм и системный подход к формированию отчетности. Вдобавок, требовалось много времени на получение кадровых данных от смежных подразделений.

В связи с этим компании было необходимо привести учет в единое рабочее пространство, которое связывает 15 филиалов головной организации, отвечающей за обеспечение безопасных условий труда. Также требовалось автоматизировать однотипные операции, свести к минимуму ошибки при ведении документации в бланков строгой отчетности, минимизировать коммуникации с сотрудниками кадровой службы. Задачей внедрения также стало снижение рисков получения предписаний и штрафов со стороны надзорных органов.

Так, для достижения целей проекта был внедрен программный продукт «:ENS Комплексная производственная безопасность КОРП», а именно пять блоков: «Происшествия», «Проверки», «Мероприятия», «Обучения и проверка знаний», «Мобильные проверки».

Команда проекта осуществила доработки по созданию рабочего места специалиста охраны труда по происшествиям. Автоматизированное рабочее место предполагает прозрачность всей цепочки бизнес-процесса с контролем создания всех необходимых документов. Также был доработан алгоритм получения/присвоения уникальных номеров удостоверений сотрудников с хранением в системе. Помимо этого, была выполнена доработка выгрузки/загрузки данных об обучениях сотрудников в Минтруд, а также настроена возможность передачи оперативных данных в ходе выполнения удаленной выездной проверки, используя приложение «Мобильные проверки». Вдобавок, проектной команде удалось реализовать НСИ (Нормативно-справочная информация) и ЛНА (Локальные нормативные акты) в электронном формате с удобным поиском., а также автоматизировать формирование различных форм отчетности по ключевым показателям в разрезе подразделений, территорий и организаций.

Таким образом, реализация проекта позволила сократить время на выполнение задач обеспечения производственной безопасности, привести учет в единое информационное пространство, минимизировать ошибки и автоматизировать рутинные операции.

«Если раньше, внесение записей об обучении 337 сотрудников в Министерство труда и социальной защиты России занимало около 4,5 часов, то сейчас эта операция занимает всего 10 минут. При этом все записи хранятся в системе «1С» и привязаны к протоколу обучения. Таким образом, операция, на выполнение которой ранее требовалось около 5 часов, выполняется за считанные минуты. Так, эффективность внедрения «1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП» — 10 минут вместо 5 часов, то есть в 30 раз быстрее», — сказал Сергей Солдатов, директор управления информационных технологий в компании «Велесстрой».

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