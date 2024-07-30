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Решение резидента «Сколково» повысило эффективность дистанционного мониторинга пациентов

«М-Лайн», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), совместно с разработчиком «Полиматика Рус» завершили проект по созданию системы интеллектуальной поддержки принятия решений при дистанционном наблюдении показателей состояния здоровья пациентов. Бюджет на реализацию проекта составил 163,2 млн руб. Из них грант «Сколково» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика России» — 80,4 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Впервые в сфере телемедицины разработчик «Полиматика Рус» внедрил в компании «М-Лайн» платформу интеллектуального анализа данных с использованием методов машинного обучения Polymatica ML. В результате созданы типовые модели машинного обучения, которые могут быть использованы для контроля и оптимизации бизнес-процессов дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, контроля эксплуатационных параметров сетей умных помощников с передачей данных по беспроводным каналам связи, а также с целью повышения устойчивости и надежности медицинских информационных систем.

«Продукт использует различные технологии искусственного интеллекта, в том числе предиктивный анализ, предоставляющий возможность формировать рекомендации на основе анализа накопленных данных, проводить обучение и валидацию моделей в графическом интерфейсе, выполнять оценку качества моделей без тестирования в реальной среде», — сказала Ольга Беликова, директор по бизнес-процессам ООО «М-Лайн».

За 2022-2023 гг. «М-Лайн» удалось сократить затраты на обслуживание пациентов, повысить эффективность обработки данных медицинскими алгоритмами и увеличить клиническую значимость информации, предоставляемой лечащему врачу. Также разработка помогла обеспечить контроль своевременного получения данных от персональных медицинских помощников и выявить неисправные устройства, требующие вывода из эксплуатации.

Потенциальный экономический эффект от реализации проекта к 2027 г. составит 206 млн руб., фактический экономический эффект по состоянию на текущий момент равен восьми млн руб.

Кирилл Каем, заместитель председателя правления по инновациям Фонда «Сколково»: «Мы понимаем, что многим стартапам необходима поддержка и наша экспертиза, которая позволит реализовать потенциал разработки, вывести продукт на рынок. Проект "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика России" — это своего рода трамплин для роста в достижении рыночного успеха».

Фонд «Сколково» и Минэкономразвития России продолжают поддерживать пилотные проекты по внедрению технологий ИИ в приоритетных отраслях экономики. Мера поддержки предусмотрена федпроектом «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика России». Претендовать на получение грантов могут компании, внедряющие ИИ-технологии для цифровой трансформации бизнеса на этапе пилотирования.

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