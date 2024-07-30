Производственный комплекс «Вило Рус» полностью перевел свою инфраструктуру на российский софтверный стек

«Группа Астра», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, сообщает о внедрении своего программного стека в ИТ-инфраструктуру компании уровня Enterprise — ООО «Вило Рус», промышленного производителя насосов и насосных установок премиум-класса. В настоящее время на заводе установлены операционная система Astra Linux (как для рабочих станций, так и для серверного сценария применения), служба каталогов ALD Pro, система резервного копирования RuBackup, ПК СВ «Брест», сотрудникам компании также доступны решение для организации корпоративных мобильных рабочих мест WorksPad и почтовый сервер RuPost. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Как итог проекта, все ИТ-компоненты 32 территориально распределенных филиалов заказчика помогают реализовать его основные бизнес-процессы с учетом ИБ и инфраструктуры, работают корректно, без перебоев, не уступая в производительности замещенному зарубежному ПО. Также были настроены параметры совместимости с уже имеющимся парком периферийных устройств и выполнены все требования регуляторов в области защиты персональных данных. Корректная работа установленного ПО подтверждена тестовыми испытаниями, проведенными «Группой Астра».

Ранее на рабочих местах компании-заказчика использовалась ОС Microsoft Windows, управлять доменной инфраструктурой помогала служба Microsoft Active Directory, за резервное копирование и восстановление данных для Windows Server и Windows Essentials отвечало ПО Acronis, в качестве корпоративной почты выступало ПО MS Exchange, а платформы виртуализации — Hyper-V. Из арсенала программного обеспечения Microsoft заказчик использовал также комплект бизнес-приложений: полный стек Office 365, Teams, Outlook и пр.

Производственный комплекс Wilo в Ногинске открыт в 2016 г и является предприятием, на котором внедрены современные практики и методы организации производства. Продукция предприятия: насосы и насосные установки, а также приборы автоматического управления. Оборудование применяется в системах ЖКХ, строительстве, на объектах энергетики, водоканалах. В 2022 г. цифровая система заказчика, построенная на программном обеспечении вендора из Германии, лишилась техподдержки западной ИТ-команды. Тогда в 2023 г. руководство компании приняло стратегическое решение об импортозамещении зарубежного системного софта, на котором была построена вся цифровая инфраструктура производства, с целью сохранить облачную модель бизнеса, обеспечить непрерывность его работы и снизить риски, связанные с уходом иностранного поставщика.

Заказчик проанализировал российский рынок программного обеспечения и сделал выбор в пользу «Группы Астра».

Проект по построению с нуля бизнес-инфраструктуры компании на базе исключительно отечественных технологий курировала компания «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра»): оценив потребности предприятия, предложила инструменты и методы технологического процесса в рамках стратегии импортозамещения. ПО вендора команда заказчика внедрила в контур своей цифровой системы и запустила в промышленную эксплуатацию в мае 2024 г. Процесс миграции прошел в три этапа: изучение и анализ текущей ИТ-инфраструктуры завода, ее проектирование на базе технологического стека «Группы Астра» и дальнейшее внедрение и сопровождение.

В ходе реализации проекта штат ИТ-специалистов «Вило Рус» прокачал свои компетенции, уделяя внимание и корпоративному обучению: сотрудники повышали уровень знаний отечественных технологий и формировали навыки по работе с сегментом Linux, чтобы успешно закрывать задачи. Теперь компания не зависит от зарубежной техподдержки.

Предварительно заказчик объявил тендер на образовательные решения, победителем которого по результатам конкурсного отбора стала «Группа Астра». В январе 2024 г. заказчик приобрел у вендора расширенный обучающий комплекс: платформу автоматизации L&D-процессов — Knomary и курсы по программным продуктам группы. Команда специалистов Knomary предоставила заказчику комплект инструментов для управления корпоративным образованием: систему комплексной автоматизации процессов развития сотрудников (Knomary TMS), платформу совместной разработки образовательного контента (Knomary Leenda) и платформу управления мотивацией сотрудников и автоматизации процессов C&B (Knomary Целеполагание). Так российский корпоративный образовательный продукт заменил весь комплекс западных решений, которыми пользовалась компания «Вило Рус» для обучения персонала и управления им: Articulate 360 (программа для создания учебного, игрового контента и онлайн-курсов), SAP SuccessFactors (решение по оптимизации облачного управления человеческим капиталом) и MS SharePoint (набор ПО для удобного и надежного взаимодействия сотрудников).

Комплексная техническая поддержка новой ИТ-инфраструктуры заказчика как единого решения осуществляется сотрудниками «Астры Консалтинг».

«Сейчас многие компании, развивающие бизнес в России, стали фокусироваться на отечественном ПО, причем их все больше интересуют не разрозненные решения, а целая экосистема продуктов уровня Enterprise, на базе которой можно построить ИТ-инфраструктуру. Мы рады, что можем предоставить им такую возможность. Искренне благодарим компанию «Вило Рус» за доверие. Она стала нашим первым заказчиком, который перевел свою инфраструктуру на программный стек из семи продуктов «Группы Астра», и этот опыт оказался успешным: все цифровые артерии компании работают без перебоев, а данные находятся в безопасности. В отношениях с заказчиками мы используем продуктово-сервисный подход, поэтому на протяжении всего жизненного цикла нашего софта в инфраструктуре клиента ее ИТ-команда будет получать техподдержку и помощь от специалистов «Группы Астра», — сказал Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалитинг».

«В то время, когда ряд иностранных вендоров приостановили продажу лицензий на свое ПО и прекратили оказывать техническую поддержку, многим российским компаниям, мы смогли осуществить быстрый переход на отечественные продукты и продолжили свою операционную деятельность в обычном режиме благодаря ИТ-решениям «Группы Астра», — отметил Николай Самойлов, генеральный директор компании «Вило Рус». — Большим преимуществом является тот фактор, что разработчик предоставляет не только программные продукты, но и обеспечивает их внедрение и адаптацию под существующие бизнес-процессы компании».