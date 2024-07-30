Получить выписку из ЕГРН за две секунды стало возможным с внедрением витрины данных для Росреестра

Витрина данных для Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – Росреестра помогает оперативно формировать в онлайн-режиме более 30 тыс. документов в сутки. Благодаря размещению на витрине данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) граждане, организации и органы власти теперь могут быстро получать актуальные сведения об основных характеристиках жилья, нежилых помещений и земельных участков. Проект выполнен ПАО «Ростелеком» совместно с «БФТ-Холдингом». Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Росреестр является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставления сведений, содержащихся в данном реестре, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Одноименная ФГИС ЕГРН является сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных сведений.

Потребителями этих данных могут быть физические и юридические лица, а также органы власти. Выписка из ЕГРН сегодня заменяет свидетельство о государственной регистрации права собственности для проверки гражданами недвижимости. Различные ведомства получают данные из ЕГРН в формате выгрузок различного объема – в зависимости от их потребности. Таким образом сейчас в адрес Росреестра ежедневно поступает более 1 млн обращений, которые требуют оперативной обработки. С целью обеспечения быстрого и надежного доступа потребителей к данным ЕГРН, а также организации оперативного межведомственного взаимодействия была создана витрина данных ЕГРН.

В рамках проекта был внедрен компонент «Витрина данных НСУД», который предназначен для обмена государственными данными с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия НСУД. Также реализован компонент предоставления сведений ЕГРН в формате пакетных выгрузок для последующей передачи в федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ). На базе новой функциональности запущен сервис получения онлайн-выписок из ЕГРН на Едином портале госуслуг (ЕПГУ). Семь ФОИВ, в соответствии с заключенными соглашениями об информационном взаимодействии, получают выгрузки из ЕГРН.

В рамках разработки витрины данных ЕГРН командой проекта реализован компонент статистической, аналитической и оперативной отчетности, предназначенный для разработки и формирования аналитической и регламентированной отчетности. Сотрудники Росреестра и Роскадастра смогут применять в работе инструменты BI-аналитики с возможностью визуализации данных, формирования и представления актуальной статистической информации, динамики по показателям, а также использовать информационно-аналитические панели для быстрого получения информации в различных разрезах.

Витрина данных НСУД в составе витрины данных ЕГРН была введена в эксплуатацию 1 марта 2023 г. По итогам проекта на витрину было загружены около 4 млрд реестровых записей и более 5000 атрибутов, описывающих объекты недвижимости. Кроме того, была оптимизирована инфраструктура хранения данных – снижена нагрузка на сервисы ФГИС ЕГРН.

Для потребителей данных Росреестра витрина обеспечивает сервис: срок предоставления данных в виде онлайн-выписок – до нескольких секунд. С момента запуска витрины до конца 2023 г. пользователи портала «Госуслуги» получили с ее помощью более 10 млн онлайн-выписок, за первое полугодие 2024 г. уже заказано более 19 млн. Сейчас таким образом формируется более 30 тыс. документов в сутки. При этом 98% онлайн-выписок генерируются менее, чем за две секунды.