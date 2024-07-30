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Онлайн-собеседования проводит каждый второй работодатель

Удаленные интервью чаще практикуют рекрутеры крупных компаний. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители тысячи компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Собеседования по видеосвязи прочно вошли в эйчар-практику — сегодня их используют рекрутеры каждой второй компании: 14% собеседуют через интернет соискателей любых позиций, еще 36% действуют выборочно.

Если среди малых предприятий и организаций удаленные интервью проводят 42%, то среди компаний крупного бизнеса — 71%.

Контекстный анализ комментариев опрошенных показал, что самой популярной программой для проведения онлайн-интервью является Zoom (его используют 52% работодателей, практикующих удаленные собеседования). На втором месте — мессенджер WhatsApp (31%). На третьем — «Яндекс.Телемост» (26%). В топ-5 программ для проведения дистанционных собеседований также вошли Skype, MS Teams и Google Meet.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 199. Время проведения: 29 июня — 29 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: одна тыс. респондентов

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