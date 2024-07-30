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МТС включила LTE в центре поселка Горный

ПАО «МТС» включила LTE в центре поселка Горный Забайкальского края. Скоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь стали доступны жителям кварталов с плотной жилой застройкой, а также посетителям образовательных, социальных и культурных учреждений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск нового телеком-оборудования позволил обеспечить устойчивое покрытие LTE в районе одной из центральных улиц города – Молодежной. В зоне действия скоростной мобильной сети – дом культуры, магазины, детские сады, поликлиника, а также известная в Забайкальском крае школа, ученики которой получают премии за отличную учебу. Теперь школьники-отличники могут поделиться в соцсетях и мессенджерах фото и видео о своих успехах в учебе, а педагоги использовать цифровые ресурсы и сервисы для подготовки занятий, организовывать онлайн-экскурсии, творческие встречи и видеотрансляции.

«Мы ведем контроль нагрузки на нашу сеть и запускаем новое телеком-оборудование в тех населенных пунктах края, где есть необходимость. С включением LTE сети, жители и сотрудники организаций и учреждений в центре Горного могут пользоваться всеми необходимыми сервисами на высоких скоростях даже в часы максимальной нагрузки на сеть: общаться по видеосвязи в мессенджерах, решать рабочие вопросы и учиться онлайн, смотреть в высоком качестве фильмы и играть в сетевые игры», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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