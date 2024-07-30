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МТС вдвое ускорила мобильный интернет в селах Возжаевка и Амурское

ПАО «МТС» провела работы по модернизации сети LTE в селах Возжаевка и Амурское. Благодаря переводу частот на современный стандарт, скорость мобильного интернета на территории сел возросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели перевод частот из диапазонов 2G и 3G на современный стандарт LTE, что позволило увеличить скоростные характеристики мобильного интернета, обеспечить устойчивое покрытие и расширить емкость сети 4G (LTE) на 70%. Новое качество связи доступно на всей территории граничащих друг с другом сел, где проживают более 5000 жителей.

Скоростной мобильный интернет также доступен на территории зерноочистительного комплекса. В разгар полевых работ сотрудники предприятия могут оперативно координировать доставку урожая на площадки хранения и дальнейшую отгрузку на перерабатывающие заводы, а также подключать термометрию и другое оборудование для определения качественных показателей зерна. Использование цифровых решений позволит сократить человеческий фактор на производстве и повысить безопасность сотрудников.

«Возжаевка является крупным логистическим хабом, который используют аграрии для отгрузки урожая российским и зарубежным клиентам. Улучшение качественных характеристик связи позволяет подключать современные мобильные решения, чтобы в сжатые сроки с момента сбора зерновых и бобовых культур организовать их доставку до конечного покупателя в оговоренные сроки и в надлежащем качестве. Это особенно актуально сейчас – в разгар полевых работ», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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