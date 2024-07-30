CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Конференция «Tech2b Conf: время инфраструктурных решений» открывает бизнес-сезон в Москве

3 сентября в Москве состоится конференция «Tech2b Conf: время инфраструктурных решений». Лидеры рынка — ИТ-заказчики и производители решений — встретятся на одной площадке, чтобы обсудить актуальную ситуацию на российском рынке аппаратных и программных решений, а также вопросы импортозамещения.

Конференция пройдет в формате тематических дискуссий. В ходе открытого диалога спикеры обсудят векторы развития отечественного ИТ-рынка, поделятся достигнутым прогрессом и текущими барьерами в вопросе импортозамещения. Представители ИТ-заказчиков расскажут о своих подходах к выбору инфраструктурных решений и об опыте их внедрения. Производители ИТ-продуктов поделятся стратегиями их развития и дорожными картами.

В демо-зоне конференции будут представлены флагманские продукты и комплексы решений от «Группы Астра» (xData), «Гравитон», Orion soft, «Аквариус», «Киберпротект», «Р7-Офис», «Скала^р», ICL Techno, eXpress и других ведущих российских производителей.

Кроме того, на Tech2b Conf состоится презентация нового российского программно-аппаратного комплекса (ПАК) для машинного обучения от К2 НейроТех. У посетителей будет возможность осмотреть ML-ПАК и задать вопросы специалистам в выставочной зоне.

В программе деловой части:

Пленарная сессия «TECH View. Задачи бизнеса — решения ИТ»

Обсудим препятствия на пути к импортозамещению и способы их преодоления, а также критерии выбора альтернативных решений для построения ИТ-инфраструктуры

Дискуссии «TECH Talk»

  1. Hard-вектор российского ИТ-рынка. Оценим рынок и возможности доступных сейчас серверов, систем хранения данных и резервного копирования
  2. Множество VMесто привычного. Разберем подходы к выбору из 50+ платформ виртуализации на рынке и сценарии внедрения частного облака
  3. Инфраструктурный soft-переход. Рассмотрим операционные системы, службы каталога, СУБД, пользовательские сервисы с точки зрения производительности, необходимости миграции монолитных баз данных и построения экосистемы

Организатор «Tech2b Conf: время инфраструктурных решений» — К2Тех.

Участие в конференции бесплатно, по предварительной регистрации. Подробности по ссылке.

erid:LjN8KQEmtРекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797Сайт: https://k2int.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Инвестиции в российского «убийцу» Microsoft Office вырастут в разы и составят 5 миллиардов

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Назад в 90-е. Россияне переходят на ПК кустарной сборки, спрос на компьютерные комплектующие вырос в разы

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Хакерам-вымогателям выплачен крупнейший в истории выкуп в сумме $75 миллионов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024