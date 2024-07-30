Количество поисковых запросов к «Яндексу» выросло во II квартале 2024 г. на 7%

Во II квартале 2024 г. число поисковых запросов к «Яндексу» выросло на 7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Среди проектов, способствующих росту количества поисковых сессий, — в том числе улучшение пользовательского опыта в тематических срезах и запуск нового сервиса «Нейро». Он дает один ответ на вопрос, используя все знания из интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С момента запуска «Нейро» им воспользовались 8,2 млн человек. Чаще всего пользователи спрашивают «Нейро» о науке и образовании, например, просят объяснить научный термин или теорию. Доля таких вопросов составляет около 30% — это втрое больше, чем доля аналогичных запросов к «Поиску». Почти четверть запросов (24%) — это вопросы из разных сфер жизни, например, как прошел футбольный матч или кто автор картины. Еще 5% запросов относятся к теме здоровья и образа жизни. В 3% случаев пользователи просят помочь решить практическую задачу или дать инструкцию.

В июне 2024 г. «Яндекс» обновил модель семейства YandexGPT 3, которая лежит в основе «Нейро». Теперь сервис точнее понимает суть запросов и дает более конкретные ответы. В результате количество ситуаций, когда «Нейро» предлагает не прямой ответ, а общие сведения по теме, сократилось вдвое. Кроме того, появилась возможность задавать вопросы «Нейро» голосом.